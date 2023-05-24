Ünlü gazeteci Galatasaray'ın transfer detayını paylaştı

Galatasaray'da Erden Timur ve bazı yöneticilerin yaptığı İngiltere seferiyle ilgili İngiliz basınında detaylar ortaya çıktı.

Ünlü gazeteci Galatasaray'ın transfer detayını paylaştı

Editör: Ufuk Cingöz

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiltere'de yapılan transfer çalışmalarının yanı sıra Sacha Boey ve Victor Nelsson'u isteyen kulüplerle de görüşüldüğü öğrenildi.

Romano'nun verdiği bilgiye göre Galatasaraylı yöneticilerin Boey ve Nelsson için 25 milyon eurodan aşağıda gelecek teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.
Öte yandan Nicolo Zaniolo'yu isteyen ekiplerinin de olduğu belirtilirken 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferin Avrupa kulüplerine cazip geldiği vurgulandı.
Sacha Boey 2021 yılında Galatasaray'a Rennes'den 1.1 milyon euroya transfer edilmiş ve Fransız sağ bekle 2025'e kadar sözleşme yapılmıştı.
Aynı yıl Kopenhag'dan 7 milyon euroya alınan Victor Nelsson'un 2026 yılında bitecek sözleşmesindeki maaşı geçtiğimiz yılın son aylarında 900 bin eurodan 1.3 milyon euroya yükseltilmişti.

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