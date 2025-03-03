Ünlü gazeteci Kızıl Goncalar dizisine konuk oldu

Gazeteci Özlem Gürses sevilerek takip edilen Kızıl Goncalar dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Dizinin geçmiş bölümlerinde de bir sahnede oynayan Özlem Gürses bu kez yine dizide kendini oynayacak.

Gazeteci Özlem Gürses'in daha önce konuk olduğu bölümde Cüneyd ve Levent'i konuk ettiği bir program yaparak 'Tarikatlar' konusuna değinmişti. Bu kez de yine dizide Cüneyd Efendi ile bir haber programı sunacak.

Özlem Gürses kendi sosyal medya hesabından da dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ile bir fotoğraf paylaştı.