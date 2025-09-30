Ünlü gazeteciden bomba kulis bilgisi! Yargıda radikal değişim an meselesi

Gazeteci İsmail Saymaz, yargı kulislerinden aldığı bilgiyi paylaştı. Saymaz, İstanbul'daki 3 adliyede başsavcılarının değişeceğini öne sürdü.

Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir başsavcı vekilinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına da Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı’nın getirileceğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir başsavcı vekilinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirilebileceğini söyledi.

Saymaz paylaşımında ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına da Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı’nın getirileceğini belirtti.

Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde:

Yargı kulislerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bir Başsavcıvekilinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına düşünüldüğü konuşuluyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na da Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı’nın getirileceği belirtiliyor.

İSMİ GEÇEN BAŞSAVCILIKLARDA KİMLER YER ALIYOR?

Şu an Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini şu an Zafer Koç yürütüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Hüseyin Gümüş, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ise Doç. Dr. Barış Duman yürütüyor.

