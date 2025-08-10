Ünlü gazeteciden flaş MHK iddiası: O varken Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı 0

Galatasaray'ın sezonun ilk maçında Gaziantep deplasmanında kazandığı penaltılar tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Spor yazarı Halil Özer, Milliyet'teki yazısında "Fenerbahçe maçtan sonra isyan ediyor ama ben hiçbir şeyden haberi olduğunu düşünmüyorum" diyerek şunları yazdı:

"Geçen sene çok yazdık. bu MHK'yi Ahmet Şahin yönetiyor, Gündoğdu'nun hiçbir hükmü yok diye. Hayır dediler hatta bir ara yetkileri alındı dediler. Hayır alınmadı. Tüm atamalarda en yetkili yine Ahmet Şahin. AVAR'daki arkadaş ise Ahmet Şahin'in ekibinden. Peki bunu Fenerbahçe biliyor mu tabii ki hayır. Bunları bilse bu sene MHK'nın Ferhat beyle devam etmesine itiraz ederdi. Peki burada sıkıntı nerede diyeceksiniz? Ben MHK'da yer alan üyelerin gözlerinin kara bir şekilde bir kulüp taraftarı olmaması gerektiğini düşünüyorum. İşte Ahmet Şahin de öyle. Ve bunu bile bile MHK neden hala cesur bir şekilde Ahmet beyle çalışmaya devam ediyor. Anlamak mümkün değil."

Özer yazısını şöyle bitirdi:

"Fenerbahçe ise Kerem Mert Hakan ile kavga etmiş, vay efendim Türk yoğurduna nasıl Yunan yoğurdu derler onlarla uğraşsın. Millet mayayı çalmış ruhları duymuyor. Net yazayım. Fenerbahçe'nin bu MHK ile şampiyon olma şansı sıfır. Daha ne yazayım ki?"