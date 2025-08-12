Ünlü gazeteciden sarsıcı iddia: CHP, Saray ile anlaşmış olabilir!

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede CHP’nin PKK-Apo komisyonuna katılımını sert sözlerle eleştirdi. CHP’li Murat Emir’in MİT Başkanı İbrahim Kalın’a yönelik övgülerini “AKP ve MHP’nin bile yapmadığı türden” olarak nitelendiren Önkibar, bu açıklamaların kamuoyunda soru işaretleri yarattığını söyledi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun Kürtçe öğrenmeye başladığını açıklaması ve komisyonu “değerli ve zorunlu” bulması da Önkibar’ın eleştirilerinden nasibini aldı. Önkibar, İmamoğlu’nun bu tutumunu “popülist ve ilkesiz” olarak yorumladı.

CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’nın “hapisteki arkadaşlarımız pat diye serbest kalabilir” açıklamasını hatırlatan Önkibar, bu sözlerin CHP ile saray arasında gizli bir anlaşmanın işareti olabileceğini öne sürdü.

Gazeteci Sabahattin Önkibar şöyle konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi kanadından dün yapılan üç ayrı açıklamayı dikkatinize sunacağım. Birinci açıklama Meclis’te kurulan PKK-APO komisyonu üyesi Murat Emir'den geldi. Emir, “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın çok önemli bir sunum yaptı. Bilgilendirme doyurucuydu ve şeffaflık açısından değerliydi. Asla göstermelik değildi. Bilgilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına geçmesi de önemli” dedi. CHP'li Murat Emir MİT Başkanı İbrahim Kalın'a AKP ile MHP'lilerin bile yapmadığı övgüleri yaptı. Tuhaflıklardan biri şeffaftı demesi, halbuki 85 milyon tam 10 yıl konuşmalarla alakalı olarak hiçbir şey öğrenemeyecek. Öyleyse nasıl şeffaf olunuyor? Kastedilen eğer Apo ile PKK'nın her şeyi öğrenmesiyse evet o doğru, gerçekten bir şeffaflık var. PKK anında her şeyi öğrenecek. DEM Parti zaten masada zaten komisyonda, buna karşın Türk halkı hiçbir şey öğrenemeyecek, hiçbir şey bilmeyecek. Bu arada Murat Emir İbrahim Kalını övüyorsa bunun gerekçelerini açık ve net olarak ortaya koymak zorunda. Aksi halde yaptığı propaganda olur.

İMAMOĞLU KENDİNİ İFŞA ETTİ

CHP'den dün ikinci açıklama Silivri cezaevinden geldi. Ekrem İmamoğlu, önce durduk yerde "Kürtçe öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Ardından şöyle devam etti, AKP, MHP ve Apo'nun oluşturduğu komisyon çok önemli, çok değerli ve de zorunlu İmamoğlu bunları söyledi. Lakin niye değerli, niçin önemli, neden zorunlu? Açıklamadı. Birinci husus böyle bir süreçte aniden nereden çıktı Kürtçe öğrenme merakı sorusu soruluyor. Şimdi birileri çıksa Apo ile katillerinin koğuşuna naklini iste orada Kürtçe pratik yaparsın dese ne cevap verecek Ekrem Bey? Kanıtlandı, İmamoğlu siyasette popülist bir isim. Siyasi çıkarı ve hesabı adına her an her kılığa girebileceği bu ifadeyle ortaya çıkmış hatta kanıtlanmış oldu. Öyle zira bugün Kürtçe öğrenmeye çalışıyorum diyen yarın her şeyi söyler, her şeyi yapar. Bu beyan Ekrem İmamoğlu'nun sadece ilkesizliğini değil sığlığını da ortaya koydu. Çünkü Kürtçe öğreniyorum demek mahalle politikacısı ağzıdır. Haşa Kürtçe'ye saygım büyük söylemek istedim İmamoğlu’nun hafifliği. Aynı şekilde Meclis’te kurulan PKK komisyonu neden önemli? Niçin değerli? Niye zorunlu izah etmek ve toplumu ikna etmek zorunda? Bu işler öyle uzaktan laf atarak, uzaktan slogan atarak olmaz.

PKK SEÇMENİ ASLA VE ASLA EKREM İMAMOĞLU'NA OY VERMEZ

DEM ve PKK denilen güruhun toplam oyu Türkiye bağlamında %8'dir. Öyleyse İmamoğlu'nun %92'yi karşısına alacak şekilde PKK'ya selam çakması yanlış siyasettir. Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin bunu görmemesi, bilmemesi de mümkün değil. Öyleyken ısrarla %8'e eksenli siyaset yapılıyorsa belli ki özel bir amaç, özel bir ajanda var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu içinde gizli Kürtçüler var. İkinci husus, DEM Partili Kürtlerin Apo’ya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu'na oy verme ihtimali. 2019 İstanbul seçiminde bu olmuştu. Ancak o zaman Selahattin Demirtaş İmamoğlu'nun destekçisiydi. Onun yanındaydı. Oysa bundan böyle Demirtaş istese de böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ondan önemlisi 2019'da Kürtlerin kazanacağı hiçbir şey yoktu ve bu sebeple kızdıkları Tayyip Erdoğan yerine Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. Halbuki şimdi kazanacakları çok şey var ki en başta devlet kuracaklar. Böyle bir durumda da PKK seçmeni asla ve asla Ekrem İmamoğlu'na oy vermez.

CHP'NİN SARAYLA ANLAŞMA İHTİMALİ KUVVETLE MUHTEMEL

Yine dün üçüncü olarak Cumhuriyet Halk Partili Oğuz Kaan Salıcı şöyle bir açıklama yaptı. Salıcı, “Türkiye'de mümkün değilin bir haftada çok mümkün olabildiğini gördüm. Bakarsanız hapisteki arkadaşlarımız pat diye serbest kalıverir” dedi. Meclis’teki Apo komisyonunda bulunan CHP'li Salıcı aynen bunu söyledi. Pardon ama durduk yerde nereden çıktı pat diye salıverme. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Cumhuriyet Halk Partisi komisyona girsin, Ekrem İmamoğlu serbest kalabilir açıklaması sonrası, CHP'li komisyon üyesinin bu ifadesi ilginç, manidar değil mi? Bu söylenirken de aynı gün aktardım. Ekrem İmamoğlu hem Kürtçe öğrenmeye başladığını açıklıyor hem de PKK komisyonu için değerlidir, zorunludur, önemlidir diyor. Bitmedi. Yine dün Devlet Bahçeli çıktı ve şöyle bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Belediyelere yönelik soruşturmalar süratle sonuçlandırılmalı" dedi. Bir gün içinde yapılan bu açıklamaların gösterdiği şudur ki malum lafın tamamı ahmağa söylenir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sarayla anlaşma ihtimali kuvvetle muhtemel. Süreç içinde bütün başkanlar ve Ekrem İmamoğlu serbest bırakılacak. Karşılığında da hem PKK Apo olayına destek verilecek hem de Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha cumhurbaşkanı seçilmesine karşı çıkılmayacak. Şüphesiz bu siyasi analiz, siyasi öngörü.