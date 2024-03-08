Ünlü holdingin patronu bile sahte diploma almış! Listede kimler var kimler

İstanbul merkezli 13 ilde, yabancı kontenjanından faydalanmak amacıyla sahte denklik belgesi düzenleyerek üniversitelere giren şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından sahte denklik belgesi alarak Türkiye’deki yabancı öğrenci kontenjanından faydalanarak üniversitelere yerleşen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

BELGELER KARADAĞ VE KOSOVA’DAN

Operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Şüphelilerin çoğunun orta öğretim mezunu olduğu ve söz konusu denklik belgelerini Karadağ ve Kosova’dan temin ettikleri belirlendi.

Bu şüpheliler, tıp, eczacılık, hukuk gibi fakültelerde normal puanın altında puanlarla eğitim gördü. Şüphelilerin bir kısmı devlet kurumlarında çalışırken bir kısmı özel sektörde çalıştığı öğrenildi.

LİSTEDE HOLDİNG PATRONU VAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çeken isimler de yer alıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yazı işleri müdürlüğü yapan Zübeyir O., Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç edilen ve şu anda diş hekimi asistanlığı yapan Selim Can G., Türkiye’de bir holdingin yönetim kurulu başkanlığını yapan yeni nesil yapımcı Tolga A., Avukat Mahmut G. ve aktif icra memuru Ayten D. bulunmaktadır.