Ünlü holdingin patronu bile sahte diploma almış! Listede kimler var kimler

Kaynak: İHA
Ünlü holdingin patronu bile sahte diploma almış! Listede kimler var kimler
İstanbul merkezli 13 ilde ‘sahte denklik’ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 30 şüpheli gözaltına alındı. Hileli belgelerle üniversiteye girenler arasında kamudan ihraç edilen FETÖ üyesinden holding patronuna kadar birçok sektörde faaliyet gösteren isimler yer alıyor.

İstanbul merkezli 13 ilde, yabancı kontenjanından faydalanmak amacıyla sahte denklik belgesi düzenleyerek üniversitelere giren şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından sahte denklik belgesi alarak Türkiye’deki yabancı öğrenci kontenjanından faydalanarak üniversitelere yerleşen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

BELGELER KARADAĞ VE KOSOVA’DAN

Operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Şüphelilerin çoğunun orta öğretim mezunu olduğu ve söz konusu denklik belgelerini Karadağ ve Kosova’dan temin ettikleri belirlendi.

Bu şüpheliler, tıp, eczacılık, hukuk gibi fakültelerde normal puanın altında puanlarla eğitim gördü. Şüphelilerin bir kısmı devlet kurumlarında çalışırken bir kısmı özel sektörde çalıştığı öğrenildi.

LİSTEDE HOLDİNG PATRONU VAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çeken isimler de yer alıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yazı işleri müdürlüğü yapan Zübeyir O., Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç edilen ve şu anda diş hekimi asistanlığı yapan Selim Can G., Türkiye’de bir holdingin yönetim kurulu başkanlığını yapan yeni nesil yapımcı Tolga A., Avukat Mahmut G. ve aktif icra memuru Ayten D. bulunmaktadır.

İlgili Haberler
Abdürrahim Albayrak’a dolandırıcı şoku…Eski Başbakan Mesut Yılmaz’dan yadigardı
TV8 ekranlarında Oğuz Murat Acı’nın acılı babası Özer Acı’ya skandal soru! Eylem Tok çocuğunu önce Mısır’a sonra ABD’ye kaçırdı
Son Haberler
Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde Gündem
Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde
İYİ Partili Gürbüz Şahin Mansur Yavaş’ı destekleyeceğini açıklayarak istifa etti Gündem
İYİ Partili Gürbüz Şahin Mansur Yavaş’ı destekleyeceğini açıklayarak istifa etti
2 ilde kar nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapandı Gündem
2 ilde kar nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapandı
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 hain etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 hain etkisiz hale getirildi
92 yaşındaki milyarder ünlü biyologla evleniyor. Herkes gelini merak ediyor Magazin
92 yaşındaki milyarder ünlü biyologla evleniyor. Herkes gelini merak ediyor
Hortum seraları vurdu Gündem
Hortum seraları vurdu
Dünya Fahri Konsolosları Derneği Başkanlığına tekrar Emre Ete seçildi Gündem
Dünya Fahri Konsolosları Derneği Başkanlığına tekrar Emre Ete seçildi