Ünlü Hollywood yıldızının çiğnediği sakız binlerce dolara satışa çıktı

Hollywood'a pek çok kez oynadığı rollerle damga vuran ABD'li oyuncu Robert Downey Jr'ın çiğneyip bıraktığı sakız açık arttırmada satışa çıktı.

57 yaşındaki Marvel yıldızı Robert Downey Jr'ın sakızı bir e-ticaret sitesinde 55 bin dolara satışa sunuldu. Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr'ın satışa çıkarılan sakızının özelliği, 13 Şubat'ta arkadaşı Jon Favreau'nun Hollywood Şöhretler Kaldırımı'na yıldızının yerleştirilme töreninde, yıldızın üzerine bir parçasını yapıştırmış olmasıydı.

Robert Downey Jr'ın hareketi, iki arkadaşın arasında bir espri olarak algılanmıştı. Şimdi o şaka malzemesi olan sakız, online açık artırmada.

Satış sitesindeki tanıtımda satan kişi şu ifadeleri kullandı ''Merhaba! Ünlü aktör ve yapımcı Jon Favreau'nun Hollywood Şöhretler Kaldırımı'na dahil edildiği etkinlik sırasında bölgedeydim. Etkinlikte Robert Downey Jr. sakızını yıldızın üzerine koydu ve büyük ihtimalle orada bıraktı, ben de onu yakalayabildim.''

"İSTEYEN DNA TESTİ YAPTIRABİLİR"

Satıcı, sakızın Robert Downey Jr'a ait olduğunu söylerken, emin olmak isteyenlerin DNA testi yaptırabileceklerini de belirtti. Ünlü oyuncunun sakızının açık artırması, cuma günü sona erecek. Şu ana kadar sakıza yönelik ilgi gözlenmezken, son dakikalara yakın tekliflerin gelmesi de bekleniyor.

Daha önce ünlü aktörün ve 'Iron Man'in yaratıcısı 'Stan Lee'nin imzaladığı 'Iron Man' başlığı da 8 bin 998 dolara satılmıştı.