30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü Hollywood yıldızının çiğnediği sakız binlerce dolara satışa çıktı

Ünlü Hollywood yıldızının çiğnediği sakız binlerce dolara satışa çıktı

Robert Downey Jr'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda arkadaşı Jon Favreau'nun yıldızına yapıştırdığı sakız, 55 bin dolardan açık artırmaya çıkarıldı

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 18:38
Takip Et

Ünlü Hollywood yıldızı Robert Downey Jr'ın çiğnediği sakız binlerce dolara satışa çıktı

Ünlü Hollywood yıldızının çiğnediği sakız binlerce dolara satışa çıktı
+
Aa
-

Hollywood'a pek çok kez oynadığı rollerle damga vuran ABD'li oyuncu Robert Downey Jr'ın çiğneyip  bıraktığı sakız açık arttırmada satışa çıktı.

57 yaşındaki Marvel yıldızı Robert Downey Jr'ın sakızı bir e-ticaret sitesinde 55 bin dolara satışa sunuldu. Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr'ın satışa çıkarılan sakızının özelliği, 13 Şubat'ta arkadaşı Jon Favreau'nun Hollywood Şöhretler Kaldırımı'na yıldızının yerleştirilme töreninde, yıldızın üzerine bir parçasını yapıştırmış olmasıydı.

Robert Downey Jr'ın hareketi, iki arkadaşın arasında bir espri olarak algılanmıştı. Şimdi o şaka malzemesi olan sakız, online açık artırmada.

Satış sitesindeki tanıtımda satan kişi şu ifadeleri kullandı ''Merhaba! Ünlü aktör ve yapımcı Jon Favreau'nun Hollywood Şöhretler Kaldırımı'na dahil edildiği etkinlik sırasında bölgedeydim. Etkinlikte Robert Downey Jr. sakızını yıldızın üzerine koydu ve büyük ihtimalle orada bıraktı, ben de onu yakalayabildim.''

"İSTEYEN DNA TESTİ YAPTIRABİLİR"

Satıcı, sakızın Robert Downey Jr'a ait olduğunu söylerken, emin olmak isteyenlerin DNA testi yaptırabileceklerini de belirtti. Ünlü oyuncunun sakızının açık artırması, cuma günü sona erecek. Şu ana kadar sakıza yönelik ilgi gözlenmezken, son dakikalara yakın tekliflerin gelmesi de bekleniyor.

Daha önce ünlü aktörün ve 'Iron Man'in yaratıcısı 'Stan Lee'nin imzaladığı 'Iron Man' başlığı da 8 bin 998 dolara satılmıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
3
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
4
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
5
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
6
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
7
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Çanakkale açıklarında 40 göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında 40 göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında 40 göçmen kurtarıldı
﻿Fenerbahçe Alagöz'den Ormanspor'a farklı tarife
﻿Fenerbahçe Alagöz'den Ormanspor'a farklı tarife
﻿Fenerbahçe Alagöz'den Ormanspor'a farklı tarife
﻿Liseli Mehmet'in sokak köpeklerinden kaçarken öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
﻿Liseli Mehmet'in sokak köpeklerinden kaçarken öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
﻿Liseli Mehmet'in sokak köpeklerinden kaçarken öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
﻿Beşiktaş Bursa'da kazandı
﻿Beşiktaş Bursa'da kazandı
﻿Beşiktaş Bursa'da kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.