Ünlü İngiliz ekonomistten Mehmet Şimşek'e uyarı

Türkiye'yi yakından takip eden global stratejistlerden Timothy Ash, sosyal medya üzerinden önemli bir değerlendirme yaptı. Financial Times'ın "Türkiye, gelişmekte olan piyasa yatırımcıları için geri döndü" başlıklı haberini paylaşan Ash, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir söylediğim bir şey var. Şimşek ve ekibi, yabancı yatırımcıların algıları açısından dönüşüm yarattı. Artık yerel halk için enflasyonu düşürmeleri gerekiyor."

Financial Times'ta yayımlanan haberde, Türkiye'nin 2000'li yılların başından bu yana ekonomisinde yaşanan değişimlere geniş yer verildi. Haberde, Türkiye'nin makroekonomik sorunlarının 1999'a kıyasla "çok daha az ciddi" olduğu vurgulandı. Son yıllarda uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında geri kaldığı belirtilirken, Mayıs 2023 seçimleri sonrası göreve gelen Mehmet Şimşek ve teknokrat ağırlıklı Merkez Bankası ekibinin yatırımcıların ilgisini yeniden çektiği ifade edildi.

Türk Lirası'nın Mart ve Temmuz 2023 arasında yüzde 38 değer kaybettiği, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarının 9 ayda yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye çıkarıldığı belirtildi. Enflasyon ve kurda yaşanan normalleşmenin yabancı yatırımcı girişini teşvik ettiği de haberde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı yatırımcıları Türkiye'nin yeniden cazip bir yatırım fırsatı olduğuna ikna etmesi gerektiği vurgulanırken, AB ile ilişkilerin normalleştirilmesi, hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanması ve kurumların güçlendirilmesinin de yabancı yatırımcıları cezbedeceği ifade edildi. Ashmore Group'un yazısında, bu konulara dikkat çekildi:

"Şimdilik reformların uzun vadeli yapısal büyümeye yol açıp açmayacağını söylemek için henüz çok erken."

Ünlü ekonomist Ash, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Bloomberg röportajına da şu yorumu yaptı:

"TCMB'den net mesaj: Enflasyonla mücadelede ciddiler."