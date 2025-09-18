Ünlü iş adamı ofisinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Biricik Tekstil'in kurucusu iş adamı Ahmet Biricik, ofisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde bulunan Biricik Tekstil'in kurucusu iş insanı Ahmet Biricik (85), oğlu tarafından ofisinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Ahmet Biricik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

20250918aw541023-2.jpg
İş adamı Ahmet Biricik

Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan kontrollerde Ahmet Biricik'in ölümünü şüpheli olarak görülmeyerek, normal ölüm olarak değerlendirildi. Biricik'in cenazesi morga kaldırıldı.

