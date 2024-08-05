Ünlü iş adamı trafik kazasında öldü

Kazayı doğrulayan Sahil Bölge Polisi Komutanı ACP Pius Lutumo, kazanın aynı noktada birden fazla aracın karıştığını söyledi.

Yolda T213 DQD plakalı Fuso marka kamyonet, mekanik arıza nedeniyle Sauli'nin içinde bulunduğu T466 EGW marka Jeep ile çarpıştı. Daha sonra cip, henüz varış noktası belirlenemeyen çakıl taşıyan bir Howo kamyonuna çarptı.

Mbeya sakini merhum Sauli, olayda hafif yaralanan dört yaşındaki çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırılarak taburcu edildi.

Merhumun naaşı Mlandizi Sağlık Merkezi morgunda muhafaza ediliyor.

Sauli, Darüsselam ile Mbeya arasında sefer yapan Sauli otobüslerinin sahibiydi.