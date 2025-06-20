Ünlü iş adamı tüfekle hırsız kovaladı

Televizyon dünyasının tanınan simaları Robert ve Carmen Geiss çifti, Fransa'nın gözde tatil merkezi Saint-Tropez'deki villalarında yaşadıkları korkunç soygunun detaylarını ve o anlara ait güvenlik kamerası kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, dört maskeli hırsızın villaya girdiği ve Robert Geiss'in elinde bir tüfekle zanlıların peşinden koştuğu dramatik anlar yer alıyor.

GERİLİM DOLU ANLAR KAMERADA

20 Haziran 2025 tarihinde güncellenen bilgilere göre, Robert Geiss'in 61, Carmen Geiss'in ise 60 yaşında olduğu belirtilen haberde, çiftin Instagram hesaplarından paylaştığı videolar geniş yankı uyandırdı. RTL kanalının da elinde başka bir kamera açısından çekilmiş ek görüntüler olduğu ve bu videolarda Robert Geiss'in kararlı bir şekilde hırsızların peşinden gittiği, ardından eve geri döndüğü görülüyor.

Robert Geiss, RTL'ye verdiği röportajda yaşadığı duygusal anları dile getirirken, "Birini öldürmeye hazır olurdum. Ve bu, yaptığım son şey olsaydı bile" ifadelerini kullandı. Görüntülerde villa bekçisinin de silahlı olduğu dikkat çekiyor.

LÜKS EŞYALAR HEDEFTEYDİ

Hırsızların hedefinde özellikle lüks eşyalar olduğu ortaya çıktı. Robert ve Carmen Geiss'in açıklamalarına göre, sekiz ila on adet Hermès çanta, çeşitli takılar ve yüklü miktarda nakit para çalındı. Toplam zararın 200.000 doları aştığı tahmin ediliyor.

Soygun anında Robert ve Carmen Geiss'in oturma odasında, "Revenge" dizisini izlerken, bir balkon kapısının açık ve alarm sisteminin devre dışı olduğu belirtildi. Neyse ki, çiftin kızları Davina 21 ve Shania 20 yaşlarında o sırada evde değildi. Aile üyeleri, özellikle Carmen'in yaşanan bu travmatik olaydan derin etkilendiğini ifade etti.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Robert Geiss, Instagram hesabından saldırganlardan birine ait olduğu düşünülen bir kişinin fotoğraflarını da yayınladı. Geiss paylaşımında, "ChatGPT aracılığıyla suçlulardan birini analiz ettik. Resimlere bir bakın, belki birisi onu tanır. Minnettar kalırız" şeklinde bir çağrıda bulundu. Yayınlanan videolardan birinde de zanlılardan birinin yüzü net bir şekilde görülüyor.

Geiss çifti, bu görüntüleri ve fotoğrafları yayınlayarak kamuoyundan gelecek ipuçlarıyla faillerin yakalanmasına yardımcı olmayı umuyor. Fransa'da yürütülen soruşturma devam ederken, Robert ve Carmen Geiss, yaşadıkları şoka rağmen normal hayatlarına dönmeye ve gelecekte kendilerini daha iyi korumaya kararlı olduklarını belirtti.