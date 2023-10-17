Ünlü iş adamı ‘uğursuz’ dediği yalıyı boşaltıyor. "20 arkadaşımı o gece kaybettim"

Uluslararası bir lojistik firmasının sahibi olan Mustafa Oktar, geçen ay yalı dairesinde düzenlediği özel bir partiye 20 arkadaşını davet etti.

Erken başlayan parti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Ertesi sabah evindeki 1.5 milyon liralık ziynet eşyasının çalındığını fark eden işadamı, karakola koştu.

“O GECEDEN SONRA 20 ARKADAŞIMI KAYBETTİM”

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Mustafa Oktar, olaydan sonra, "Hâlâ şoktayım. Evime davet ettiğim arkadaşlarımdan birinin bunu yaptığını bilmek içimi acıtıyor.

Olay sonrası hem arkadaşlarım mahcup oldu hem de ben. 'Acaba kim yaptı?' diye hep derin düşünceler içindeyim. O geceden sonra o 20 arkadaşımı hayatımdan çıkardım. Bana uğursuzluk getiren bu evden de taşınacağım." dedi.