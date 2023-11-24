Ünlü iş insanı hakkında karar çıktı. Hamile eşine cinsel saldırıdan yargılanıyordu

Merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı ve eşi Melisa Tatlıcı arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı.

İddiaya göre Şeyhmus Tatlıcı o dönem 8 aylık hamile olan eşini temizlik sopasıyla bacağına vurarak darp etmiş ve eline aldığı kolonya şişesiyle de, “Seni yakacağım” diyerek tehdit etmişti.

Melisa Tatlıcı savcılığa sunduğu dilekçede eşinin kendisine cinsel saldırıda da bulunduğunu iddia etmişti. Suç duyurusunun ardından Şeyhmus Tatlıcı hakkında, “tehdit”, “hakaret”, “kasten yaralama” ve “cinsel saldırı” suçlarından dava açılmıştı.

Yapılan yargılama sonrasında, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından beraat eden Tatlıcı, “cinsel saldırı” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak tarafların karara itirazını değerlendiren Yargıtay kararı bozmuştu.

MELİSA TATLICI: “CEZALANDIRILSIN”

Verilen bozma kararı sonrasında yeniden başlayan yargılamanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Melisa Tatlıcı avukatlarıyla birlikte katıldı. Şeyhmus Tatlısı ise duruşmaya katılmadı. Son sözü sorulan Melisa Tatlıcı, şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, “Sanık cezalandırılsın” dedi.

SANIK AVUKATI: “SUÇ ASLA İŞLENMEDİ”

Sanık avukatı Uğur Uğurlu ise müvekkilinin suç işlemediğinin sabit olduğunu söyleyerek, “Katılanın olay tarihinde cinsel ilişkiye girilmediği yönündeki beyanlarında çelişkiler vardır. Aynı zamanda katılan mağdur olaydan 5 ay 29 gün sonra şikayetçi olmuştur. İlk beyanlarında basit cinsel saldırıdan bahsederken mahkeme huzurunda nitelikli cinsel saldırıdan bahsetmiştir” dedi. Sanık avukatı Keziban Hatemi ise taraflar arasında evliliğin devam ettiğini söyleyerek, “Asla suç unsurları oluşmamıştır. Suç asla işlenmedi. Olayda cinsel saldırısı suçu olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporları yoktur. Cinsel saldırı suçunu gösteren tek bir emare yoktur” dedi.

4 YIL 2 AY HAPİS

Alınan beyanlar sonrası kararını açıklayan mahkeme sanık Şeyhmus Tatlıcı’yı, “cinsel saldırı” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezanın 4 yıl 2 aya indirilmesine karar verdi.

“PİŞMANLIĞINA DAİR SAMİMİ BİR ANLATIM YOK”

Ancak mahkeme heyetindeki üye hakimlerden biri verilen indirime itiraz etti. Üye hakim karar koyduğu muhalefet şerhinde, “Olay tarihinde katılanın 8 aylık hamile oluşu, olayın vehameti dikkate alındığında sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve güttüğü saik ve amaç dikkate alınarak sanık hakkında hüküm kurularak takdiren ve teştiden üst sınıra yakın bir ceza tayini gerekirken alt sınırdan hüküm kurulması ile sanığın Yargıtay bozma ilamından sonra duruşmaları takip etmediği, pişmanlığa dair samimi bir anlatımının bulunmadığı değerlendirilmekle takdiri indirim maddesinin uygulanması yönündeki sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” dedi.

İDDİANAME

İddianamede, çiftin Kanlıca'daki evlerinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtiliyor. Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Ocak 2020'de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından beraatına karar verilmişti. Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı'yı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay ise kararı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı'ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.