Ünlü iş insanı kaza geçirip kanlar içinde kaldı! Sosyal medyadan paylaştı

Virgin Grup adlı şirketin sahibi 73 yaşındaki Richard Branson, bisiklet turu esnasında ciddi bir kaza yaşadı.

Branson, kanlar içinde kaldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yoldaki bir çukura girdiğini ve bisikletiyle havaya uçarak sert bir düşüş yaşadığını aktaran Branson, vücudunda kanama ve çizikler olduğunu belirtti.

Hiçbir kemiğinin kırılmadığını da söyleyen Branson, daha önce de benzer kazalar geçirerek gündeme gelmişti.

8 YIL ÖNCE DE KAZA GEÇİRDİ

Branson, 2016 yılında Leverick Körfezi'ndeki Virgin Strive yarışmasında bisiklet sürerken yanağını kırmış ve birkaç bağını yırtmıştı.

Bu durumu, kendisinin bir müddet pipetle beslenmek zorunda bırakmıştı.