Emniyetin önü bu hale geldi. Ünlü iş adamının hayvan müzesi dehşete düşürdü

Kaynak: DHA
Emniyetin önü bu hale geldi. Ünlü iş adamının hayvan müzesi dehşete düşürdü
İstanbul’da kaçakçılık polisi, kaçak hayvan müzesi açtığı belirlenen iş insanı Ali Haydar Üstay’a ait 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Üstay'ın kutup ayısını avlamak için Kanada'da 2 ay kaldığı, çizgili geyik için 2 hafta ağaçta kaldığı, Türkiye'deki son Anadolu kaplanını da Hakkari'de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hayvan müzesi açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Bir süre fiziki ve teknik olarak takip eden ekipler, müzenin iş insanı Ali Haydar Üstay tarafından açıldığını tespit etti.

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Ekipler çalışmalarının ardından müzeye ve şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

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Sarıyer ve Arnavutköy’de iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, müzede yapılan aramalarda aralarında CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında bulunan 405 tahnit (doldurulmuş hayvan) ele geçirildi.

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Ekipler yaptıkları incelemelerde, şüphelinin 6 ayrı kıtada 30 ülkede avlandığını, öldürdüğü hayvanları özel uçağıyla kaçak bir şekilde ülkeye soktuğunu saptadı.

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ANADOLU KAPLANINI HAKKARİ'DE VURUP ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

85 yaşındaki Üstay'ın polise verdiği ilk ifadede, Türkiye'deki son Anadolu kaplanını Hakkari'de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediğini söylediği belirtildi.

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ÇİZGİLİ GEYİKLE GÖZ GÖZE GELİNCE AĞLADIĞINI SÖYLEDİ

Hayvanları avlamaya farklı arkadaş gruplarıyla gittiğini ifade eden Ali Haydar Üstay, avlamak için 2 hafta ağaçta kaldığı çizgili geyikle göz göze geldiği zaman ağladığını söylediği ortaya çıktı. Üstay’ın kaçak müzesinde ele geçirilen kutup ayısını avlamak için Kanada’da 2 ay kaldığı öğrenildi.

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PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON LİRA

Üstay’ın açtığı kaçak müzede dikkat çeken hayvanlardan biri de dünyada da nadir bulunan siyah kurt oldu. Ayrıca Üstay’ın kaçak müzesinde sergilediği hayvan tahnitlerini de yakın çevresine gösterdiği, müzeyi gezenlerin bilgilenmesi için de her hayvanla ilgili bilgilendirme levhaları astığı öğrenildi.

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Şüphelinin tüm bu hayvanları zevk için öldürdüğü, kurduğu kaçak müzede sergilediği ve müzesinde ele geçirilen hayvan tahnitlerinin piyasa değerinin 75 milyon lira olduğu öğrenildi. Ele geçirilen hayvanlar arasında bizon, kara kurt, vaşak, boz ayı, timsah, aslan, leopar, maymun ve tek parça halinde mamut dişi olması da dikkat çekti.

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BELGESELLERE KONUK OLMUŞ

Ali Haydar Üstay'ın daha önce avcılık alanında, televizyon ve internet platformlarındaki kanallarda, yayın ve belgesellere konuk olduğu öğrenildi.

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OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, 3 mus geyiği, 4 karibu ve Kanada geyiği, 2 sazlık geyiği, 52 Amerika Antilobu, 2 Bizon, jaguar, 3 timsah, boz ayı, 8 aslan tahniti, 4 boz ve siyah ve kutup ayısı tahniti, vaşak tahniti, misk öküzü tahniti, 2 gümüş ve kutup tilkisi tahniti, kutup tavşanı tahniti, 7 ceylan tahniti,

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markhour tahniti, tur koyunu, kaplan tahniti, 5 geyik ve kızıl geyik tahniti, asya geyiği tahniti, 12 çengel boynuzlu dağ keçisi tahniti, orman horozu tahniti, 2 davif ve sika geyiği tahniti, 2 munçak tahniti, 2 tahr tahniti, yaban domuzu tahniti, 27 antilop tahniti, 15 antilop boynuzu, yaban kedisi tahniti, piton yılanı tahniti, 7 yeşilbaş ördek tahniti, 3 macar tahniti, 3 çamurcun tahniti,

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suna tahniti, bıldırcın tahniti, su çulluğu tahniti, sırtlan tahniti, leopar tahniti, 2 antilop postu, 5 antilop trofesi, 8 fildişi ve fildişi objesi, mamut dişi, 2 mamut dişi objesi, 15 adet aslan dişi, 9 leopar, alageyik ve ceylan trofesi, mandarin ördeği trofesi, 83 yaban domuzu dişi, yaban domuzu diş takımı, 4 suçulluğu trofesi, Avrupa arıkuşu trofesi, antilop postu ve su aygırı kemiğinden yapılmış bıçak/kama ele geçirildi.

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