Ünlü iş insanı tahliye edildi! İBB soruşturmasında itirafçı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan ve 23 Mart tarihinde ise tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CNBC-e kanalının sahibi Murat İlbak, tahliye edildi.

İlbak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa ifade verdi. Savcılık, İlbak’ın ifadesini tahliye için yeterli bularak adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.

İTİRAFÇI OLDU, SERBEST BIRAKILDI!

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İlbak’ın ifadesinin içeriği, sabit ikametgâh sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve cezaevinde geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti. İlbak, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Şirketin mal varlığına el konulurken, İlbak’ın verdiği ifadede ihale süreçleri ve para transferleriyle ilgili detaylar paylaştığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında İlbak Holding’e bağlı Ströer Kentvizyon Şirketi’nin İstanbul ve Ankara’daki billboard, otobüs durağı ve açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yaptığı, rüşvet ve suç örgütü faaliyetlerine karıştığı iddia edilmişti.

Soruşturmada daha önce Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas gibi isimler de etkin pişmanlık kapsamında tahliye edilmişti.