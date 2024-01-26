Ünlü iş insanını kardeşi koranadan öldü

Kaynak: Patronlar Dünyası
Ünlü iş insanını kardeşi koranadan öldü
Çıkrıkçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Mustafa Çıkrıkçıoğlu'nun kardeşi, Kovid’e yakalanarak hayatını kaybetti.

Çıkrıkçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Mustafa Çıkrıkçıoğlu'nun kardeşi ve aynı zamanda şirketin ortaklarından Mehmet Çıkrıkçıoğlu, Kovid nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayserili iş insanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu’nun kardeşi, 68 yaşındaki Mehmet Çıkrıkçıoğlu, bir zaman önce Kovid’e yakalanmıştı ve hastanede tedavi görmekteydi. Çıkrıkçıoğlu’nun tedavisinin devam ettiği hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayırsever kimliğiyle de tanınan Mehmet Çıkrıkçıoğlu’nun cenazesinin bugün ikindi namazından sonra Karacaahmet Sakirin Camisi'nden kaldırılacağı ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

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