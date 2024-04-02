Ünlü isim de İYİ Parti’den istifa etti: Gerekçesini 4 cümlelik bir mektupla açıkladı

Tekvando ve kick boks spor dallarında madalyalar kazanan ve İYİ Parti’de siyaset yapan İrem Yaman, X hesabından yaptığı açıklamada Genel İdare Kurulu Üyeliğinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

Büyük bir istek ve heyecanla siyasete girdiğini belirten Milli Sporcu İrem Yaman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eleştirilere kulak tıkadığını iddia etti.

Seçim sonuçlarından memnun olduğunu ancak siyasete İYİ Parti’de devam etmeyeceğini kaydeden İrem Yaman, yazılı bir açıklamayla istifa ettiğini açıkladı.

İşte İrem Yaman’ın istifa metni:

“Büyük bir şevk ve heyecan ile siyasete başladığım İyi Parti'de, ortak aday konusu başta olmak üzere çeşitli konularda fikir ayrılığı yaşamaktaysam da, her zaman eleştirinin dışarıdan değil, içeriden yapılmasının faydasına inandım.

Bugün alınan seçim sonuçları, tabanına kulaklarını tıkayan İyi Parti açısından malumun ilanıdır.

Seçim sonuçları için ülkem adına çok mutluyum.

Sn. Genel Başkanıma emekleri ve beraber yürüdüğüm yol için çok teşekkür ediyor, an itibarı ile gerek İyi Parti, gerekse GİK'ten istifa ettiğimi kıymetli kamuoyuyla paylaşıyorum.”

İREM YAMAN KİMDİR?

İrem Yaman, 4 Ağustos 1995 tarihinde Ankara’da doğmuş bir Türk kick boksçu ve tekvandocudur.

İYİ Parti GİK Üyesi olan İrem Yaman son seçimlerde İYİ Parti ile CHP’nin uzlaşması üzerine CHP listelerinden Ankara’da milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Yaman, spor kariyerinde önemli başarılar elde etmiştir.

Kick Boks Kariyeri:

2012 WAKO Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda 70 kg semi-contact kategorisinde bronz madalya kazandı.

Krynica-Zdrój’daki WAKO Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya elde etti.

Tekvando Kariyeri: