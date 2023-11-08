Ünlü isimler bakanlığa icra takibi başlattı

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Demirören Grubu’nun, ödemediği kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası’na devrettiği Göktürk’teki arazi, şimdilerde dikkat geçen bir icra dosyasına sebep oldu. Bankaya verilen araziye 300 villa yapılması için bakanlık imar planlarında değişiklik yaptı.

Bakanlığın yaptığı imar değişikliğine karşı dava açıldı. İdare Mahkemesi, bakanlığın, anılan alanda imar değişikliği yapma yetkisi olmadığına karar verdi. Bakanlık bu kez yeni bir imar planı devreye soktu ve 300 villanın inşaatına da başlandı.

ÜNLÜLERİN OTURDUĞU SİTE

300 yeni villanın inşa edildiği alana komşu ve çok sayıda ünlü ismin yaşadığı Kemer Country sitesindeki 94 kişi, mahkeme kararına uymadığı gerekçesi ile bakanlığa karşı manevi tazminat davası açtı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nde açılan davada bakanlık adına sunulan savunmada, “Yargı kararlarına uyulmaması söz konusu değil” denilerek davanın reddine karar verilmesi istendi.

‘MAHKEME KARARINA UYMAMA ANAYASA’YA AYKIRI’

Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası geçen günlerde kararını verdi. Kararda, idarelerin yargı kararına uymamasının Anayasa’ya da aykırı olduğu kaydedildi. Kararda özetle şöyle denildi: “Yargı kararının uygulanmaması nedeniyle davacının, idarenin bu hukuk dışı tutum ve davranışı nedeniyle üzüntü ve sıkıntı çektiği, böylece manevi zarara uğradığı açık.”

HER BİR DAVACI İÇİN 10’AR BİN TL

Mahkeme, her bir başvurucuya 10’ar bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karar sonrası, ödemenin yapılması için bakanlığa ihtarname gönderildi; ödemenin yapılması talep edildi. İhtarnameye rağmen ödeme yapılmayınca bu kez icra takibine geçildi. Bakanlığının borçlu olarak yer aldığı icra takibinde 94 kişinin ismi yer aldı. Ödenmesi talep edilen tutar ise, 1 milyon 191 bin 665 TL oldu.

94 İSİM ARASINDA OYUNCU DA VAR DOKTOR DA

Bakanlığa yönelik icra takibi yapan 94 isim arasında, sanat, spor, sağlık ve iş dünyasından isimler yer aldı. Oyuncu Başak Köklükaya İnal, TÜSİAD Eski Başkanı Cansen Başaran Symes, Migros İcra Kurulu Üyesi Ferit Cem Doğan, Psikolog Teri Kandiyoti, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Tahsin Belhhan Akpınar de aralarında olduğu 94 kişi yer aldı.

Avukat Şevket Çelik, ihtarnameye rağmen ödeme yapılmaması nedeni ile icra takibi başlattıklarını kaydetti.