Sanatçı Sevcan Orhan'ın eski menajeri Harun Belenkoğulları'nın Orhan adına aldığı hizmet bedellerini kendisinin veya başkasının yararına kullandığı iddiasıyla ‘hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Sevcan Orhan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatı ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şevval Sam, sanık Belenkoğulları ile geçmişte yaklaşık 8-9 sene birlikte çalıştıklarını ve Sevcan Orhan'ın da yakın olduğundan kendisiyle çalışmasına aracı olduğunu söyleyerek şu sözleri kullandı:

Biz sanatçılar eğer paradan biraz anlasaydı muhtemelen menajerle çalışmazlardı. Menajerle oluşan güven sonucu ve iş yoğunluğundan da dolayı ben imza yetkimi, kredi kartı şifrelerimi vermiştim. Her şeyimi bizzat o yönetmeye başlamıştı. Anlamadığım yerlerde bana aptal muamelesi yapardı veya ‘Bana güvenmiyor musun?' diyerek sorgulamamın önünü keserdi. Esasen bir gün kulağıma ‘Harun ile şu kişi Şevval'in paralarını çatır çatır yiyor' diye laf gelince sorgulamaya başlamıştım. 2 milyona yakın bir açık tespit etmiştim sorguladığım zaman iş bıçak çekmeye kadar gitmişti. Ben sanıkla ilişiği kesme sürecindeyken Sevcan ile anlaşma sürecindelerdi. Sevcan bu durumun benden daha kısa sürede farkına vardı. Bu, benim için de büyük ders oldu. Artık her şeyimi kendim takip ediyorum.

Sevcan Orhan ise, ‘'Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Şu an Şevval olsun, ben olayım bu şekilde karşınızda olmaktan hicap duyuyorum. Size güveniyorum, ben bu yola baş koydum. Sanıktan şikayetçiyim'' ifadelerini kullandı. Sanık avukatı ise tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.