Sevcan Orhan'dan evlilik açıklaması

Sevcan Orhan, Nişantaşı City's'te objektiflere takıldı. Dört gün Alaçatı'da tatil yaptığını söyleyen şarkıcı, pahalı tatil fiyatlarından dert yandı.

Snob Magazin'in haberine göre; Orhan "Dört gün olduğuna şükrettim. Çocuğum yok, evli değilim ve 23 yıldır çalışıyorum. Herkesin güzel yerlerde tatil yapmaya ihtiyacı var. O tatil beni mutlu etti ama içime sine sine gelmedim. Bütçeler çok zorlayıcı. Türkiye şu an Avrupa'dan daha pahalı. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım, 'Türkiye'den ev alacağınıza, Avrupa'dan alın' dedi. Bilirkişiler aslında bizi uyarmıştı. İyiye gidebileceğimiz bir materyalde yok. En azından ben bir vatandaş olarak göremiyorum. Herkes, 'Bugün aldığınızı alın. Yarına göre ucuz olacak' diyor. Bu beni çok üzüyor. Bu korkutucu bir tablo" dedi.

"Tek başımayım" diyen Orhan, "Çocuğum yok. Allah'a şükür ailem kendi başının çaresine bakabiliyor. Benim de çok şükür destek olduğum ve yardımcı olduğum insanlar var ama ne olursa ne olsun tek başıma bu ekonomi kaygımı yaşıyorsam, asgari ücretle geçinen aileler ne yapacak bilmiyorum... Benim matematiğim yetmiyor" diye konuştu.

YOL KENARINDA OYNADIK

Yeni eser çıkaracağını söyleyen şarkıcı, "Güzel bir orta Anadolu türküsü... Konsere Ankara'ya gidiyorduk ekiple... Kameraman arkadaşımız bizi çekti. Yol kenarında oynadık. TIR'lar korna çaldı geçerken... Çok güzel bir klip oldu. Parçanın yapımcısı da benim. Bu işi öğreniyorum. Öğrendikçe daha keyifli oluyor" şeklinde konuştu. Orhan, "Türkücülerin hayatları oyuncular kadar merak edilmiyor mu?" sorusuna, "Bence çok merak edilmiyor. Benim sorumluluğum aileme ve sevenlerime... 23 yıldır başımı öne eğdirecek bir şey yapmadım" yanıtını verdi.

"MÜZMİN YALNIZIM"

Hayatında kimsesinin olmadığını söyleyen Orhan, "Müzmin yalnızım. Bu iş kısmet ve nasip işi... Her geçen gün daha zorlaşıyor. Bana kızmasınlar ama bu hayatı paylaşmak kolay değil. Eskisi gibi insanların birbirine tahammülü yok. İnsanlar da hep daha iyisi olsun diyerek maymun iştahlılığı var. Yalnızlığa alışmak kötü... Yalnızlığa alışınca ve en uyuşan halini bulamayınca yalnızlığa alışıyorsun" ifadelerini kullandı.

