Ünlü isimler sandık başında

Türkiye'de milyonlarca seçmen oy vermek için sandık başına gitti. Ünlü isimler de erken saatlerde sandığa giderek oylarını kullandı ve paylaşım da yaptı. Sezen Aksu, İrem Derici, Pınar Altuğ gibi isimler erkenden sandığa gidenler arasındaydı.

Ünlü isimler sandık başında

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Seçim için ünlü isimler de sandığa gitti. Ünlü isimler sandığa oylarını atarken poz verip o anları da sosyal medyadan paylaştı.

ekran-goruntusu-2023-05-14-101607.png

Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı. Aksu'nun hayranları okul çıkışında anneler gününü kutladı. Aksu, "Vatana millete hayırlı olsun, hep öyle denir ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun "diye konuştu

728xauto-1.webp

Ferhat Göçer oyunu kullanıp "Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…" notuyla paylaşım yaptı.

728xauto-2.webp

İbrahim Büyükak oyunu kullandıktan sonra kızıyla zarfı sandığa attı.

ekran-goruntusu-2023-05-14-101839.png

Fedon da oyunu erken saatte kullandı. şarkıcı "Vatandaşlık görevi olarak oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun her şey çok güzel olacak" yazdı.

728xauto-4.webp

İclal Aydın da oyunu Urla'da kullandı.

1080xauto.webp

İrem Derici de oy kullandığı okuldan paylaşım yaptı.

1080xauto-1.webp

Derici sandık başından da oy paylaşımı yaptı.

1080xauto-2.webp

Pınar Altuğ Atacan da oy kullanmaya geldiği anları ''Görevimizi yapmaya geldik'' notuyla paylaştı

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Son Haberler
YSK Başkanı'ndan oy kullanma uyarısı Güncel
YSK Başkanı'ndan oy kullanma uyarısı
Kokoreçler araçla birlikte yandı Güncel
Kokoreçler araçla birlikte yandı
Miray Daner ve Oğulcan Engin'den kötü haber. Seda Sayan gelin adayını öve öve bitirememişti Magazin
Miray Daner ve Oğulcan Engin'den kötü haber. Seda Sayan gelin adayını öve öve bitirememişti
Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor Güncel
Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor
Kılıçdaroğlu oyunu kullanıyor Güncel
Kılıçdaroğlu oyunu kullanıyor
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu evinde kullandı Güncel
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu evinde kullandı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oyunu kullandı Güncel
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oyunu kullandı