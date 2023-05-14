Ünlü isimler sandık başında

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Seçim için ünlü isimler de sandığa gitti. Ünlü isimler sandığa oylarını atarken poz verip o anları da sosyal medyadan paylaştı.

Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı. Aksu'nun hayranları okul çıkışında anneler gününü kutladı. Aksu, "Vatana millete hayırlı olsun, hep öyle denir ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun "diye konuştu

Ferhat Göçer oyunu kullanıp "Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…" notuyla paylaşım yaptı.

İbrahim Büyükak oyunu kullandıktan sonra kızıyla zarfı sandığa attı.

Fedon da oyunu erken saatte kullandı. şarkıcı "Vatandaşlık görevi olarak oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun her şey çok güzel olacak" yazdı.

İclal Aydın da oyunu Urla'da kullandı.

İrem Derici de oy kullandığı okuldan paylaşım yaptı.

Derici sandık başından da oy paylaşımı yaptı.

Pınar Altuğ Atacan da oy kullanmaya geldiği anları ''Görevimizi yapmaya geldik'' notuyla paylaştı