Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Benim en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün 102 yaşında. İşte ünlü isimlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları…

Kenan Doğulu

TR Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun! Atamızın bize armağan ettiği bu eşsiz mirası, hep birlikte, sonsuz bir gurur ve sevgiyle koruyor ve kutluyoruz. Cumhuriyet; özgürlük, eşitlik, umut ve gelecektir. Bu değerleri kalbimizde, şarkılarımızda ve adımlarımızda yaşatmaya devam edeceğiz.

Türkan Şoray

Mustafa Kemal Atatürk’ün,

Kurtuluş Savaşı’nın ardından bizlere armağan ettiği “Cumhuriyet” ulusumuzun yarınlarının garantisi, sonsuza kadar yaşatalım ve coşkuyla kutlayalım.

Atatürk’e ve silah arkadaşlarına minnetle…

Acun Ilıcalı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

Semiramis Pekkan

Sen bu sabah özgür bir ülkede uyanabilesin diye verilen yüzyıllık mücadele Cumhuriyet.

Gülben Ergen

Hülya Avşar

Demet Özdemir