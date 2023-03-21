Bartu Küçükçağlayan minik kızıyla fotoğrafını paylaştı. Ünlü isimlerden yorum yağdı

Dört sene önce psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturan oyuncu Bartu Küçükçağlayan, 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, son olarak Instagram sayfasından minik kızıyla yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Geçen sene şubat ayında ünlü çift, Mevsim adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giden oyuncu, 551 bin takipçisi bulunan sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti.

Instagram gönderisine soru işareti koyan Bartu Çağlayan için "Kızına kavuştu" yorumları yapılmıştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yaklaşık 50 bin beğeni gelmişti.

Kızı 1 yaşını geçen Bartu Küçükçağlayan, son yaptığı paylaşımda Mevsim'in yüzünü ilk kez gösterdi. Kızı kucağında otururken aynadan çektiği bir pozlarını paylaşan ünlü isim, gönderisine; "30 küsur sene sonra çoraplarımın altına yapışmış pilavlar buluyorum tekrar. Seni seviyorum çocukluk" mesajını yazdı.

