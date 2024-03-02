Ünlü İtalyan yönetmen Paolo Taviani 92 hayatını kaybetti

Kaynak: EuroNews
Ünlü İtalyan yönetmen Paolo Taviani 92 hayatını kaybetti
Ünlü İtalyan yönetmen Paolo Taviani 92 yaşında hayatını kaybetti.

Roma belediye başkanı Roberto Gualtieri, Padre Padrone adlı filmi Cannes'da ve Berlin'de Caesar Must Die filmiyle Altın Ayı ödülüne layık görülen İtalyan film yapımcısı Paolo Taviani'nin 92 yaşında öldüğünü duyurdu.

Gualtieri, X'teki paylaşımında, "İtalyan sinemasının büyük ustası Paolo Taviani aramızdan ayrılıyor. Kardeşler, kolektif hayal gücüne ve sinema tarihine giren unutulmaz, derin, kararlı filmler yönettiler” ifadelerini kullandı.

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Basında çıkan haberlere göre Taviani, kısa süren bir hastalıktan sonra Roma'daki bir klinikte hayatını kaybetti. Taviani'nin cenazesinin 4 Mart Pazartesi günü yapılacağını bildiren Anasa haber ajansına göre eşi ve iki çocuğu başucundaydı.

Taviani, 1931'de Toskana'daki San Miniato'da doğdu. Kardeşlerin babası anti-faşist bir avukattı ve toplumsal meselelere erkenden ilgi duymuşlar ve bunları tarih, psikolojik analiz ve lirizm karışımıyla bilinen eserlerle beyazperdeye aktardılar.

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