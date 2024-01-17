Ünlü Japon otomobil üreticisinden yeni hedef

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü Japon otomobil üreticisinden yeni hedef
Japon otomobil üreticisi Toyota, 2024 araç imalatı hedefini açıkladı. Toyota Motor, 2024 yılında dünya genelinde 10,3 milyon araç üretmeyi hedeflediğini açıkladı.

Ünlü Japon otomobil üreticisinden 2024 yılı hedefi. Japon üretici firma, parça tedarikçilerine gönderdiği yazıda, yeni yıl üretim hedefi ve detaylarını bildirdi.

Duyuruya göre, Toyota 2024 yılında küresel düzeyde toplamda 10,3 milyon araç üretmeyi planladırları bildirildi.

Toyoto bu hedefi yakalarsa, markanın küresel çapta yıllık en fazla araç üretimi olacak. Duyuruda, çip tedarik sorununun hafifleyeceği ve hibrit araçlara talebinin artacağı belirtilirken, bu durumun tedariki artıracağı belirtildi.

Ünlü Japon markasının üretim hedefinin içinde Lexus markasına ait modelleri de kapsadığı ancak küçük araç üreticisi Daihatsu modellerini ise kapsamadığı açıklandı. Geçen yıl ocaktan kasıma kadar 11 aylık dönemde 9,23 milyon araç üreten Toyota'nın tüm 2023 yılı üretiminin yakında açıklanması bekleniyor.

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