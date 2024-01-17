Otomobillere zam geldi. 8 markanın yeni fiyatları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Otomobillere zam geldi. 8 markanın yeni fiyatları açıklandı
Yeni yılla beraber araçlara yeni fiyat listeleri de eklenmeye başladı. İşte otomobil fiyatlarının yeni yüzdesi...

Yeni yılın ardından zamlar art arda gelmeye başladı. A’dan Z’ye her şey de artış yaşandı. Sıra otomobillere geldi. Bazı markalar hem 2023 model hem de 2024 model yılı sıfır araçları satıyor. Ancak firmalar 2024 model yılı zamlarını da fiyatlara yansıtmaya başladı.

Sıfır otomobillerde yüzde 2 ila yüzde 4 arasında değişen fiyat artışları yapıldı.

Ortalama fiyat artışı ise yüzde 3.3 olarak gerçekleşti.

8 MARKADA ARTIŞ

Yandaş gazeteye açıklamalarda bulunan Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 8 markanın 2024 model yılına ait araçların satışına da başladığını belirtti.

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Yalçın “Birçok marka 2023 model araçlara zam yaptı. 8 marka 2024 model yılına ait araçları satışa çıkardı. 2024 model yılı fiyatların ne kadar olacağı da açıklandı. Otomotiv sektörü 2024 yılına hem üreticiler hem de tüketiciler açısından ‘bekle-gör’ diyerek girdi. Ocak sonu ve Şubat başından itibaren tablo daha da netleşecektir” diye konuştu.

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu ise Ocak ayındaki sıfır otomobil fiyat artışlarıyla ilgili “Enflasyon ve kurda yaşanan artışlar doğal olarak sıfır araç fiyatlarına yansıyacaktır. Bu noktada, hem yerleşmiş bir enflasyon hem de aylık yüzde 3-4 temposunda bir enflasyon var. Ocak ayında fiyatlarını açıklayan markalar görebildiğim kadarıyla yüzde 2 ila yüzde 4 arasında fiyatlarını arttırdı.” İfadelerini kullandı.

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