Ünlü kadın futbolcu isyan etti: Aynı işi yapıyoruz benden 100 kat fazla kazanıyor

Kadın futbolunun ünlü isimlerinden Alisha Lehmann’ın Instagram’da 17 milyondan fazla takipçisi bulunurken TikTok’taki takipçi sayısı ise 10 milyonun üzerine çıktı. Ünlü futbolcu, yaptığı açıklamada kendisi gibi Juventus’a transfer olan sevgilisi Douglas Luiz üzerinden kadın ve erkek futbolcular arasındaki maaş farkına isyan etti. Lehmann, “İkimiz de aynı işi yapıyoruz ama o benden daha fazla kazanıyor” şeklinde konuştu.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuşan Lehmann, "Biri bana kadın futboluyla ilgili şakalar yapmaya geldiğinde her zaman 'hiç maç izledin mi?' diye sorarım. Muhtemelen hayır, çünkü bir maçı izlediğinizde ne kadar iyi ve tutkulu olduğumuzu anlıyorsunuz, neden insanlar hala böyle düşünüyor bilmiyorum, yıl 2024 ve belki bazıları hala dağların veya ağaçların arkasında yaşıyor, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Bir yıldız gibi değil herkes gibi yaşadığının altını çizen ünlü futbolcu, “Eve gidiyorum, yemek yapıyorum, herkesin yaptığının aynısını yapıyorum. Tabii ki insanların seninle sokakta karşılaşıp 'Merhaba Alisha, nasılsın?' demesi güzel” dedi.

Sosyal medyadaki yüksek takipçi sayısına dikkat çeken Lehmann, bunu İtalya’daki kadın futbolunu kullanmak için çalışacağını sözlerine ekledi.