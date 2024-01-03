Ünlü kadınlar arasında yeni akım, canlı yayında herkesi şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü kadınlar arasında yeni akım, canlı yayında herkesi şaşırttı
Yer aldığı projelerle gündemden düşmeyen Pamela Anderson’ın canlı yayında yaptığı açıklama herkesi şok etti.

Rol aldığı filmlerde, uzun sarı saçları ve fiziğiyle bir döneme damga vuran Pamela Anderson, aralık ayında katıldığı bir davette, makyaj yapmayı bıraktığını açıkladı. Anderson, davette bir süre önce makyaj yapmayı bıraktığını ifade etti ve makyajsız bir şekilde kameralara poz verdi.

Pamela Anderson’ın bu kararına verilen destek günden güne artıyor. veren İspanyol aktrist Sonia Ferrer de, Anderson’ın kararını destekleyerek canlı yayında makyajını sildi. Binlerce kişinin önünde makyajını silen Ferrer, "Ben 26 yaşında değilim 46 yaşındayım. Kadınlar genelde herkes uyurken kimse görmeden makyajlarımızı sileriz ama ben böyle yapmayacağım" dedi. Ferrer, Anderson'dan ilham aldığını söylerken, "Bizler de değişiyoruz ve evrim geçiriyoruz" yorumunda bulundu.

Son zamanlarda birçok ünlü isim de makyaj yapmayı bıraktığını ilan etti. Jennifer Lopez, Jamie Lee Curtis, Alicia Keys ve Polina Porichkova gibi ünlü isimler, kameraların karşısına makyajsız olarak geçti.

Oyuncu Jamie Lee Curtis, Pamela Anderson’ın başlattığı bu hareket hakkında "Pamela Anderson katıldığı moda etkinliğinde büyük bir baskı altında olmasına rağmen yüzüne makyaj yapmadı. Bu devrimci ve çok cesur bir hareket ve bundan etkilendim" açıklamasını yaptı.

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