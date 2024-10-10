Ünlü kayak merkezi kepenk kapatıyor

Güneydoğu Fransa’nın Isère bölgesinde bulunan Alpe du Grand Serre kayak merkezi, kar yağışlarının azalması nedeniyle kapanma kararı aldı. Yerel konsey, pistlerin kış sporlarına bağımlılığı azaltacak yatırımları desteklemeyi durdurma kararı aldı. Bu karar, kayak merkezinin bu yıl yeniden açılmayacağını gösteriyor.

İKLİM KRİZİ VE KAYAK MERKEZLERİNİN GELECEĞİ

Alpe du Grand Serre, yüksek rakımlı Alpe d’Huez’e yakın bir konumda bulunuyor ve son birkaç yıldır iklim krizinin etkileriyle mücadele eden Avrupa’daki birkaç düşük rakımlı kayak merkezinden biri. İnsanların fosil yakıtları kullanması nedeniyle artan sıcaklıklar ve kısalan kışlar, kayak merkezlerinin geleceğini tehdit ediyor. Bu nedenle, Alpe de Grande Serre 2050 adında bir plan geliştirilmişti. Bu plan, kayak liftlerini değiştirmek ve merkezi yaz ve kış sporlarına uygun hale getirmek amacıyla oluşturulmuştu.

YEREL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Isère bölgesinin milletvekili Marie-Noëlle Battistel, yerel televizyon kanalı Télégrenoble’ye yaptığı açıklamada, “Kayak merkezinin kapanması bölge için gerçekten felaket olur,” dedi. Battistel, “Yaklaşık 200 iş kaynağı buna bağımlı. Böyle önemli bir merkezi kapatmak, ulusal ölçekte felaket bir sinyal gönderiyor,” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü, Matheysine konseyinin 47 üyesi, kayak liftlerini işleten SATA Grubu ile olan sözleşmenin sona erdirilmesi yönünde oy kullandı. Sadece 12 üye, operasyonların devam etmesini destekledi. Bu durum, kayak merkezinin geleceğinin ne kadar belirsiz olduğunu gözler önüne seriyor.

YATIRIMLAR VE GELECEK KORKUSU

Konsolos başkanı Coraline Saurat, 2017’den bu yana bölgenin yıl boyu bir tatil beldesine dönüştürülmesi için yaklaşık 2.8 milyon euro yatırım yapıldığını belirtti. Ancak kış karlarının giderek daha güvensiz hale gelmesi, projenin son yıllarının tamamlanmasının çok büyük bir risk olduğunu ortaya koydu. Saurat, “İki yıl daha bu projeye bağlı kalmanın etkisi büyüktü ve geleceğe dair hiçbir umut yoktu,” dedi.

Saurat, ayrıca, “Devlet, kayak merkezinin geleceği veya geçiş süreci için bize somut bir destek vermiyor,” diyerek, Ocak ayında yaptığı bir uyarıda, merkez için 7 milyon euro bütçe açığıyla karşı karşıya olduklarını dile getirmişti.

DİĞER KAYAK MERKEZLERİ DE TEHDİT ALTINDA

Alpe du Grand Serre’nin kapanması, kar yağışlarının azalmasıyla mücadele eden diğer orta ölçekli alpin kayak merkezleri için de kötü bir habercidir ve kapatılan merkezler listesine eklenmektedir. Pazar günü, Fransa’nın Alpes-de-Haute-Provence bölgesindeki Grand Puy merkezi de bir kamu referandumu sonrası kalıcı olarak kapatıldı. Geçen yıl, Mont Blanc yakınındaki ailevi kayak merkezi La Sambuy, kış sporları sezonunun sadece birkaç haftaya inmesi ve işletmenin artık karlı olmaması nedeniyle kayak liftlerini sökmüştü.

Météo France'dan kar uzmanı Carlo Carmagnola, bu yılın başlarında CNN’e yaptığı açıklamada, “Fransız Alpleri’ndeki kayak merkezlerinin yüzde 40’ı artık açık kalmak için yapay kar kullanıyor. İtalya’da bu oran yüzde 90, Avusturya’da ise yüzde 80’e kadar çıkıyor,” dedi. Bu veriler, iklim değişikliğinin kayak merkezleri üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor ve kış turizminin geleceği hakkında endişeleri artırıyor.