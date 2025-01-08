Ünlü kayak merkezi kış ayında iflas etti. Sosyetenin mekanıydı! 52 kişi işsiz kaldı

Almanya’nın popüler kayak merkezi Homberg, artan mali sorunlar ve ekonomik baskılar nedeniyle iflas etti. Sosyetenin gözde mekanı olan bölge, kış sezonuna yeni girilmesine rağmen faaliyetlerini durdurma riskiyle karşı karşıya.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan ünlü Homberg kayak merkezi, iflas başvurusu yaptı ve faaliyetlerini durdurma tehlikesiyle karşı karşıya. Winterberg-Züschen bölgesinde yer alan bu popüler kayak merkezi, 35 hektarlık bir alanda yedi kayak liftine, pistlere, kızak alanlarına ve kayaklı koşu rotalarına sahipti. Ancak, artan maliyetler ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle 52 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.

Homberg-Ziegenhelle Spor ve Eğlence Şirketi'nin işletmecileri Jan ve Nina Homann, 2022 yılında kayak bölgesinin yüzde 75'ini krediyle satın almıştı. Ancak yüksek enflasyon oranları, ılıman kış mevsimleri ve yapılan yatırımların geri dönüşsüzlüğü, finansal sorunları daha da derinleştirdi. Homann çifti, çalışanların maaşlarını ödemekte zorlanırken, kayak liftleri için yapılan yatırımlar da boşa gitti.

2024/25 kayak sezonunun başlayıp başlamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Homberg kayak merkezi, özellikle sosyetenin ilgisini çeken ve her yıl binlerce kayak severi ağırlayan bir bölgeydi. Ancak, bu sezon kayak severlerin durumu öğrenmeden bölgeye gitmemeleri öneriliyor.