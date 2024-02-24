Ünlü köftecilerin şifresi çözüldü. İşte kebap lezzetinde köfte yapmanın tüyosu

Köfte, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Kebapçılarda servis edilen kebapçı usulü köfteler, damaklarda kalıcı bir lezzet bırakır. Peki, evde kebapçı usulü köfte yapmak mümkün mü?

İşte size köfte yapmanın ipuçları: Kebapçı usulü köfte yapmak için bu ipuçlarını takip ederek, konuklarınıza gerçek bir kebapçı deneyimi yaşatabilirsiniz.

Et kalitesi: Kebapçı usulü köfte yapmak için kullandığınız etin kaliteli olması çok önemlidir. Yağlı dana kıyma kullanmalısınız. Etin taze ve güvenilir bir kasaptan alındığından emin olmalısınız.

Et yoğurma: Etinizi yoğururken ellerinizi sık sık suyla ıslatın. Bu sayede et ellerinize yapışmayacak ve daha kolay yoğuracaksınız. Ayrıca eti yoğururken çok kuvvet uygulamamaya dikkat edin, nazikçe yoğurmak yeterli olacaktır.

Baharat seçimi: Kebapçı usulü köfte için baharatlar da çok önemlidir. Genellikle tuz, karabiber, kimyon ve pul biber kullanılır. Ancak baharatların miktarını damak tadınıza göre belirlemeyi unutmayın.

Köfte şekillendirme: Köftelerinize şekil verirken ellerinizi ıslak tutun. Bu sayede köfteler daha düzgün ve şekilli olacaktır. Ayrıca köfteleri çok sert bastırmamaya dikkat edin, hafifçe şekil vermek yeterli olacaktır.

Köfte pişirme: Kebapçı usulü köfteler genelde mangalda pişirilir. Ama evde fırın veya ızgarada da pişirebilirsiniz. Pişirirken köftelerin kurumaması için arada bir üzerlerine yağ sürmeyi unutmayın.

İŞTE TARİFİ

Kebap lezzetinde köfte yapmanın tarifi.

İhtiyacınız olan malzemeler şunlardır; 1 soğan, yarım demet maydanoz, 500 gr dana kıyma, 1 yumurta, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, tuz

NASIL YAPILIR?

Önce soğanı rendeleyin ve maydanozu ince ince doğrayın. Sonra kıyma, maydanoz, soğan, yumurta, zeytinyağı, baharat ve tuz ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Yoğurma süresi boyunca malzemelerin iyice karıştığını ve dağılmadığını kontrol edin. Sonra istediğiniz büyüklükte parçalar koparıp yuvarlayın. Köftelerin tamamen pişmesini istiyorsanız kalınlıklarına dikkat edin.