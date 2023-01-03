Beyazıt Öztürk'ten hayranlarına müjdeli haber

4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp yayından kaldırılan Beyaz Show'u gözler hala arıyor. Yeniden başlayacak iddiaları zaman zaman gündeme gelen Beyaz Show'un akıbetiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara takılan Öztürk'e yeni projelerinin sorulması üzerine. Öztürk, "Beyaz Show ve birkaç proje daha var, karar aşamasındayım" ifadelerini kullandı.

Öztürk, ''Kafada birçok şey var Beyaz Show da bunlardan bir tanesi, Beyaz Show'a dönmem için talep var'' açıklamasında bulundu.