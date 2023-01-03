3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beyazıt Öztürk'ten hayranlarına müjdeli haber

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün efsane programı Beyaz Show, uzun yıllardır ekranda yer almıyordu. Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile ilgili heyecanlandıran bir açıklamada bulundu

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:20
Takip Et

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk hayranlarına Beyaz Show ile ilgili açıklama yaptı.

Beyazıt Öztürk'ten hayranlarına müjdeli haber
+
Aa
-

4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp yayından kaldırılan Beyaz Show'u gözler hala arıyor. Yeniden başlayacak iddiaları zaman zaman gündeme gelen Beyaz Show'un akıbetiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara takılan Öztürk'e yeni projelerinin sorulması üzerine. Öztürk, "Beyaz Show ve birkaç proje daha var, karar aşamasındayım" ifadelerini kullandı.

Öztürk, ''Kafada birçok şey var Beyaz Show da bunlardan bir tanesi, Beyaz Show'a dönmem için talep var'' açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
3
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
5
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
6
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.