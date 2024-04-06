Ünlü komedyen Hasan Can Kaya neden Sinan Oğan’ı örnek aldığını anlattı salon yıkıldı

Lüks bir mekanda Pınar Sabancı ile karşılaştığını anlatan Hasan Can Kaya, bu anısından bahsederken şunları söyledi:

“Benim hayattaki duruşum güçlünün yanında, mazlumun karşısında. Böyle bir duruşum var. Sinan Oğan’ı örnek alıyorum bu konuda.”

Devamında ise ünlü komedyen, Sinan Oğan’ın ‘Cehennemin kapılarını kapatacağız’ sözlerine göndermede bulunarak, “Beraber yanalım mı?” diye devam etti.

Daha sonra ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir anısını anlatan Hasan Can Kaya, şunları dile getirdi: “Özgür Demirtaş’ı gördüm, bence Özgür Demirtaş memleket meselelerini o kadar kafaya takmıyor. Neden diyecek olursanız, adam o kadar genç gösteriyor ki belli ki çok arsız.” Kahkaha tufanı ve alkışların koptuğu o esnada Hasan Can, sözlerine şöyle devam etti: “Özgür Demirtaş abi cildi bebeksi, bir buçuk saat ne kadar sağlıklı yaşadığından bahsetti. Evde ekonomiyi kimin yönettiğini sordum. ‘Eşim’ dedi. Bu adam Türkiye ekonomisini yönetmek istiyor. Belli ki onu da eşine soracaksın yani.”

Ünlü komedyen, aynı zamanda kendisini izlemeye gelenler arasında olan Özgür Demirtaş’a sevgilerini iletmeyi ihmal etmedi. Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.