Ünlü komedyen hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü komedyen hayatını kaybetti

Sabrina the Teenage Witch, Clue, Arrested Development ve Roseanne filmlerindeki rolleriyle tanınan komedyen ve aktör Martin Mull 80 yaşında hayatını kaybetti.

Kızının açıklamasına göre Martin Mull Perşembe günü evinde 'uzun süren bir hastalığa karşı verdiği cesur mücadelenin ardından' hayatını kaybetti.

Kızı, televizyon yazarı ve yapımcısı Maggie'ye göre sevilen aktör perşembe günü evinde öldü.

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Mull, 1976'da Norman Lear'ın hicivli pembe dizi dizisi Mary Hartman, Mary Hartman'da Garth ve Barth Gimble rolleriyle ve ardından 1977 yan ürünü Fernwood 2 Night'ta rol alarak silinmez bir iz bıraktı.

Ertesi yıl komedi filmi FM'de beyazperdeye ilk çıkışını yaptı, ancak 1985 yapımı gizem komedisi Clue'daki Albay Mustard rolü onu tanınır bir oyuncu yaptı.

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Mull, 2016 yılında HBO'nun Veep dizisinde siyasi ajan Bob Bradley'i canlandırarak Komedi Dizisinde En İyi Konuk Erkek Oyuncu dalında tek Emmy adaylığını kazandı.

Aynı zamanda hevesli bir ressamdı. Aslında, prestijli Rhode Island Tasarım Okulu'nda okudu ve burada güzel sanatlar ve resim alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri aldı.

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