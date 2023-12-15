Ünlü kuruluş Merkez Bankası'nın alacağı iki faiz kararına açıkladı

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Ünlü kuruluş Merkez Bankası'nın alacağı iki faiz kararına açıkladı
Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aralık ve ocak ayındaki faiz kararını şimdiden açıkladı. O karara göre TCMB Aralıkta 250, Ocakta da 250 baz puan artış yapacak. Politika faizi böylece yüzde 45'e ulaşacak.

Amerikalı ünlü yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hem aralıkta hem de ocakta alacağı faiz kararını ne olacağını rapor etti.

TCMB'nin sözlü yönlendirmesi ve enflasyon görünümüne bağlı olarak, gelecek haftaki toplantısında politika faiz oranını 250 baz puan artırmasını bekliyor.

Bankanın ekonomistlerinde Alina Slyusarchuk’un da aralarında bulunduğu çok sayıda ekonomist Ocak ayında gerçekleştirilecek 250 baz puanlık ek bir artış ile yüzde 45’lik nihai faiz oranına ulaşılmasını bekliyor.

Bankanın raporunda “Önümüzdeki aya ilişkin herhangi bir spesifik sinyal olup olmadığını görmek için gelecek haftaki toplantının karar metnini izleyeceğiz” değerlendirmeleri yer aldı.

Mevcut sıkılaştırma ne zaman son bulacak

TCMB'nin gelecek haftaki toplantıda mevcut sıkılaştırma döngüsünün sonuna ilişkin sinyal verebileceğini ancak buna karşın enflasyon görünümüne bağlı olarak gerekmesi halinde faiz artırımı kapısını açık bırakabileceğini öngören ekonomistler mevcut sıkılaştırma döngüsünün Ocak ayında sona ereceğini düşünüyor.

Morgan Stanley, TCMB'nin 2024 sonunda enflasyonun yıllık yüzde 36’ya inmesini beklediğine işaret ederek, burada öngörülen dezenflasyon patikası üzerinde yukarı yönlü riskler olduğunu belirtti.

Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 71,6 ile zirve yapacağını öngören banka ekonomistleri Aralık 2024’te manşet enflasyonun yüzde 42,3’e gerilemesini bekliyor.

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