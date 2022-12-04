Arjantinli güzele mayo izni vermeyince formayla havuza girdi

Olayı sosyal medya hesabından binlerce takipçisi ile paylaşan ünlü manken, “Bikinime izin vermediler.

Ben de inadına Arjantin formasıyla havuz keyfi yaptım” dedi.

Katar’da kadınların "omuzlarını göstermesini, açık yakalı giysiler, çok kısa pantolonlar ve bikini giymesini" yasaklayan bir dizi kural var.