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Arjantinli güzele mayo izni vermeyince formayla havuza girdi

Arjantin Milli Takımının Katar’daki en fanatik taraftarlarından ünlü manken Stefy Xipolitakis, kaldığı otelde mayoyla havuza girmesine izin verilememesi üzerine Arjantin formasıyla girdi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:18
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Ünlü manken Stefy Xipolitakis havuza mayoyla giremedi formasını giydi

Arjantinli güzele mayo izni vermeyince formayla havuza girdi
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Olayı sosyal medya hesabından binlerce takipçisi ile paylaşan ünlü manken, “Bikinime izin vermediler.

Ben de inadına Arjantin formasıyla havuz keyfi yaptım” dedi.

Katar’da kadınların "omuzlarını göstermesini, açık yakalı giysiler, çok kısa pantolonlar ve bikini giymesini" yasaklayan bir dizi kural var.

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