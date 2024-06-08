Ünlü mankenin oğlu 27 yaşında öldü. Annesi gibi o da modeldi

Moda dünyası bu ölümle sarsıldı. 90’lı yıllarda podyumun en iddialı modellerinden biri olan Trish Goff'un oğlu Nyima Ward hayata veda etti.

Annesi gibi model olan 27 yaşındaki Nyima Ward’ın ölüm nedeni ise bilinmiyor.

Pek çok ünlü marka için podyumda yürüyen Ward’ın ölümünün ‘uyuşturucu’ kullanımına bağlı olduğu ise iddialar arasında.

Genç modelin ölüm ilanında, adı "güneş" anlamına gelen Nyima'nın ebeveynlerinin dünyasının merkezi olduğu paylaşıldı.

İlanda, "Hiç şüphe yok ki doğduğunda ebeveynleri Aaron Ward ve Trish Goff'un hayatının güneşiydi" denildi.

Nyima Ward’tan geriye Instagram’da annesiyle bir fotoğraf çekiminde yer aldıkları görüntüler kaldı. Genç adam, fotoğrafı “Seni seviyorum anne” notuyla paylaşmıştı.