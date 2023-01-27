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Yok artık. Ünlü marka sıfır ürün gösterip ikinci el ürün gönderdi

Gazeteci Aygün Özipek ünlü giyim markası Boyner hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 18:07
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Ünlü marka sıfır ürün gösterip ikinci el ürün gönderdi

Yok artık. Ünlü marka sıfır ürün gösterip ikinci el ürün gönderdi
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Ünlü spor yazarı Aygün Özipek ünlü marka Boyner hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Özipek, Boyner’in sıfır ürün gösterip satarken ikinci el ürün gönderdiğini iddia ederek bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Özipek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten yuh ya…Sıfır ürün gösterip satarken giyilmiş lekeler içinde ikinci el sahibinden az kullanılmış ürün gönderen @boyneronline @BoynerGrup alkışlıyorum…Bu kadar ciddiyetten uzak satış yapılmaz…İnsan ürünü gönderirken utanır”

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