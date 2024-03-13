Ünlü marka tüm dünyada fiyatları indiriyor

İsveçli ev ve mobilya şirketi IKEA, 2022'de uygulamaya konulan fiyat artışlarını geri çekmeyi amaçlayarak 2024'teki fiyat indirimlerini küresel pazarlarda daha da genişletiyor.

Nakliye ve hammadde maliyetlerinin düşmesi sonrası bu karar varıldığı aktarılıyor.

IKEA mağazalarının en büyük sahibi Inkga Group'un perakende başkanı Tolga Öncü "Bunu faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda yapıyoruz. IKEA gibi şirketlerin karlılıktan ziyade fiyatlandırmaya yatırım yapmasının zamanı geldi. Artık pek çok insan daha ince cüzdanlara sahip. Avrupa'da eylül ayında başlayan fiyat indirimleri hem satış hem de müşterilerde artışa neden oldu" ifadelerine yer verdi.

Ingka Group ayrıca alışveriş merkezlerini Ikea mağazalarıyla donatarak alışveriş merkezi portföyünü büyütmeyi düşünüyor.

The Wall Street Journal'a göre holding, IKEA mağazalarını ortak çalışma alanları, lokantalar ve daha fazlasını içeren destinasyonlara dönüştürmek amaçları arasında yer alıyor.