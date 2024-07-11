Ünlü marka Türkiye’de fabrika açacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü marka Türkiye’de fabrika açacak

Alman otomobil parça üreticisi ZF Friedrichshafen, siyasi ve ekonomik sebeplerden dolayı üretimini Türkiye’ye taşıma kararı aldı.

ZF Friedrichshafen, dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi olarak önemli bir konumda bulunuyor.

Şirketin 31 ülkede çok sayıda tesisinin olmasına rağmen, artan elektrikle çalışan araçların piyasaya sürülmesiyle birlikte şanzıman talebinde düşüş gözlemliyor.

Bu nedenle şirket, üretimini Türkiye’ye kaydırarak AB bürokrasisinden ve yüksek maliyetlerden kaçınmayı hedefliyor. Türkiye’nin ucuz işgücü ve Avrupa kıtasına yakınlığı da yatırımı cazip kılıyor.

Almanya’da 54 bin çalışanı bulunan ZF Friedrichshafen, tasarruf tedbirleri çerçevesinde 12 bin çalışanının iş güvencesi konusunda endişelerini dile getiriyor.

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