Ünlü markada cinsel istismar skandalı. Aralarında 17 yaşından küçükler de var

Editör: Serkan Talan

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan Mc Donald’s büyük bir skandalla çalkalanıyor. Ünlü restoranın İngiltere’deki şubelerinde sayısı 100’ü bulan cinsel istismar ve ırkçılık vakaları tespit edildi.

Ülkenin farklı kentlerindeki restoranlarda çalışan personellerin diğer çalışanlar tarafından cinsel istismar ve ırkçı saldırıların meydana geldiği ortaya çıktı. İstismara maruz kalanlar arasında 17 yaşından küçük çocuklar da yer alıyor.

BBC’nin yaptığı araştırmada eski ve mevcut 100 çalışan başından geçenleri anlattı. 22 yaşındaki eski bir çalışan 60’lı yaşlarda bir çalışan tarafından nasıl tacize maruz kaldığını anlattı. Emily adlı çalışan “Mc Donald's'ta çalışırsan tacize uğrayacağın beklentisi var” dedi.

Norwich kentinde yaşayan 22 yaşındaki bir başka çalışan ise kadınların kasada tutularak daha fazla müşteri çekmeyi amaçlayan bir şirket politikası olduğunu söyledi.

MAĞDURLAR ARASINDA 17 YAŞINDAN KÜÇÜKLER DE VAR

İngiltere’deki Mc Donald’s restoranlarında cinsel istismara maruz kalanlar arasında 17 yaşından küçükler de yer alıyor.

Geçen yıl Berkshire’da bir restoranda çalışan 16 yaşındaki bir çocuk ise erkek çalışanların kadınlar sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu belirterek kendisinin de fiziksel istismara maruz kaldığını anlattı.

İşteki son günlerinde sürekli hastalık izni alarak kaçmaya çalıştığını belirten eski çalışan kimseyle konuşmadan işten istifa ettiğini söyledi. 16 yaşındaki eski çalışan Neden istifa ettiğini anlattığı bir e-posta gönderdiğini ama kendisine konuyla ilgili dönüş olmadığını vurguladı.

Genç çalışanın üvey babasının aylarca süren çabası sonucu tacizci çalışanın işten atıldığı öğrenildi. Genç çalışan, ailesi duruma müdahale etmeseydi hiçbir şey yapılmayacağına inanıyor.

ÇALIŞANLAR IRKÇILIĞA DA MARUZ KALDI

Ortaya çıkan skandalın sadece cinsel taciz ve istismarla sınırlı kalmaması olayın boyutunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Pakistanlı ve Hint çalışanlar, iş arkadaşları tarafından ırkçı saldırılara maruz kaldıklarını söyledi.

Fırıncılar, Gıda ve Müttefik İşçiler Sendikası, 2019 yılında Birleşik Krallık’taki Mc Donald’s restoranlarından 1000’den fazla cinsel taciz şikayeti geldiğini açıkladı. Ancak skandalının boyutunun ne kadar büyük olduğu tam olarak bilinmiyor.

EN FAZLA GENÇ İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI YERLERDEN BİRİ

Mc Donald’s, İngiltere’de en fazla genç çalışanın istihdam edildiği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ortaya çıkan verilere göre, ABD merkezli restoran zincirinde 170.000'den fazla kişi çalışıyor. 1450 restoranda çalışanların yüzde 75’i 16-25 yaş aralığında bulunuyor.

MC DONALD’S ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan ortaya çıkan cinsel taciz ve ırkçılık skandalları sonrası Mc Donald’s özür diledi. ABD’li şirketin İngiltere ve İrlanda’dan sorumlu CEO’su Alistair Marrow şirkette taciz, istismar ve ırkçılığın yeri olmadığını belirterek, tacize karşı yetersiz kaldıkları için özür diledi.

Marrow’un yaptığı açıklama şöyle:

"Bu yıl Şubat ayında McDonald's Birleşik Krallık, Eşitlikler ve İnsan Hakları Komisyonu ile her türlü tacize karşı sıfır tolerans yaklaşımı taahhüdünde bulundu. Bu, tüm çalışanlarımız için mümkün olan en yüksek düzeyde iş yeri koruması sunmayı amaçlayan şirket çapında bir eğitim programı, yeni politikaların uygulanması ve katı raporlama süreçleri ile desteklenmektedir.

"Şimdiden 2.000'den fazla yöneticimiz tam farkındalık eğitimini tamamladı ve restoran ekiplerimizin neredeyse tamamı artık güvenli ve saygılı bir iş yeri yaratmayı amaçlayan bu yeni korumalar kapsamında çalışıyor.

"Bütün bunlar, dünya çapındaki tüm meslektaşlarımızdan ve franchise alanlarımızdan beklediğimiz, güvenli ve saygılı işyerleri sağlamak için bir dizi katı ve pazarlık konusu olmayan korkuluklar olan McDonald's Küresel Standartları tarafından desteklenmektedir."