Ünlü market zinciri BİM'de büyük skandal. Kırdıkça evi pis koku kapladı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yaşayan Eyüp Tuncer, milyonlarca müşterisi ve binlerce şubesi olan BİM marketlerden aldığı bir koli yumurtanın bozuk çıktığını iddia etti.

Ünlü market zinciri BİM'de büyük skandal. Kırdıkça evi pis koku kapladı

İHA'nın haberine göre, Elmadağ'da yaşayan Eyüp Tuncer, 3 gün önce BİM marketlerden bir koli yumurta aldı. Yumurtaları dolaba yerleştiren Tuncer, 3 gün sonra yumurtaları haşlamak için dolaptan çıkardı.

Haşladığı yumurtaları soyan Tuncer, içlerinin simsiyah olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Haşlamadığı diğer yumurtaların içini kontrol etmek isteyen Tuncer, yine aynı manzarayla karşılaşmasıyla yumurtaların içini kırdı, onlar da bozuk çıktı.

Tuncer, o anları cep telefonu kamerasına kaydederek şunları söyledi:

“3 gün önce BİM’den aldığım yumurtayı kaynattığımda yumurtalarının içlerinin simsiyah olduğunu gördüm. Dolabı çok kötü kokutmuşlar. Yumurtayı kırdım ve içi simsiyah. Şu an felaket kokuyor. Birinin içi sarı çıktı ama bu yumurta da bayat. Çok kötü kokuyor. 30 yumurtanın hepsinin içi siyahlaşmış. Çok kötü de kokmuş zaten. Numarası da burada yazıyor."

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