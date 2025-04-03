Ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor. Onlarca kişi işsiz kalacak

Almanya merkezli ünlü market zinciri Aldi, ortak online mağazasını 2025 yılı sonunda kapatacağını duyurdu. Aldi Nord ve Aldi Süd iş birliğiyle 2021’de faaliyete geçen ve gıda dışı ürünler sunan e-ticaret platformu, beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle sonlandırılacak. Şirket, bu adımla ana iş koluna daha fazla odaklanmayı hedefliyor.

REKABET ZORLAŞTI

Aldi, online mağazasında küçük ev aletlerinden elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede ürün satışı yapıyordu. Ancak, Amazon ve Temu gibi güçlü rakiplerle rekabetin zorlaşması ve 2023’te sadece bu projeden 4,8 milyon euro zarar edilmesi, kapanma kararını kaçınılmaz hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Discount’un mucidi olarak, bilerek ve isteyerek ana işimize odaklanma kararı aldık” ifadeleri kullanıldı. Bu karar, Aldi’nin temel iş modeli olan fiziksel mağazalarına daha fazla yatırım yapmasını sağlayacak.

80 KİŞİ İŞİNDEN OLACAK

Kapatma kararı, Aldi E-Commerce GmbH bünyesinde çalışan yaklaşık 80 kişiyi doğrudan etkileyecek. Aldi’nin online alışveriş platformu iki grup arasında ortak yürütülen tek projeydi. Ancak, Aldi Süd’ün belirli bölgelerde test ettiği “Mein Aldi” adlı gıda teslimat servisi faaliyetlerine devam edecek.