Ünlü marketten dondurma aldı: İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Bir tüketici, popüler şikayet platformu şikayetvar.com üzerinden, 30 Haziran'da Migros'tan satın alınan dondurma kutusundan iğne şeklinde bir madde çıktığını iddia ederek bir şikayet bildirdi. "Beyza" takma adını kullanan vatandaş, kayınvalidesinin yaşadığı bu talihsiz olayı detaylandırarak, ürün güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi ve ilgili firma tarafından konunun araştırılmasını talep etti.

MAĞAZAYA TESLİM EDİLDİ

Tüketici, 30 Haziran 2024 tarihinde yaşanan bu olayda, kayınvalidesinin dondurma yediği sırada kaşığına takılan metal parçayı fark ettiğini belirtti. Mağaza ile yapılan ilk iletişimde, mağazanın sadece ürün değişimi teklif ettiği, ancak herhangi bir inceleme ya da özür dileme işlemi gerçekleştirilmediği ifade edildi.

Tüketici, daha sonra yaşananları resmi kurumlara taşıma kararı aldığını ve mağazanın iletişim hattı ile yaptığı görüşmelerin ardından şikayet hakkını kullanarak durumu ilgili mercilere bildirdiğini açıkladı. Şikayet metninde, "Bu iğneyi yutan bir kişinin ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği, yemek borusunda hasar oluşabileceği" vurgulandı ve yetkililerin konuya duyarsız kalmaması çağrısında bulunuldu. Tüketici, yaşanan olayın ciddiyetine dikkat çekerek, sorumluların gereken önlemleri almasını ve benzer vakaların önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.