Ünlü milyarder dayanamadı. Sonunda patladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geldi.

AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİLER

Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadelede bordo-mavililer rakibine 2-0 mağlup oldu. Avusturya ekibine galibiyeti getiren golleri 77’de Matthias Seidl ve 87’de Christoph Lang attı. Trabzonspor’da Pedro Malheiro ise 85’te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçta da rakibine 1-0 mağlup olan bordo mavililer toplam skorda 3-0 geriye düşerek Avrupa Ligi’ne veda etti.

ABDULLAH AVCI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Avrupa macerasına Konferans Ligi play-off turunda devam edecek olan Trabzonspor’da taraftarlar ayaklandı.

Oynanan oyundan rahatsız olan Trabzonspor taraftarları teknik direktör Abdullah Avcı’ya sitem ederken eleştirilere sürpriz bir isim de katıldı.

"GOL ATAMAMAK BAYAĞI KOYUYOR"

Bir dönem Trabzonspor’da yöneticilik de yapmış olan Nevzat Aydın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda maça dair şu ifadeleri kullandı:

“0.01xG galiba hiç görmemiştim. Amerikan Samoası maçlarında bile olmuyordur bu”

“Maç istatistiklerine hiç girmek istemiyorum ama bizden 3-4 gömlek zayıf bir takıma 180 dakikada gol atamamak bayağı koyuyor. Bu sene iki takıma gelen oyunculara ve ödenen bonservis ücretlerine bakayım dedim”

20 MİLYAR TL SERVETİ VAR

Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunu olan Nevzat Aydın 2001 yılında Yemeksepeti’ni kurdu.

2015 yılında Yemeksepeti’ni Alman Deliver Hero’ya satan Nevzat Aydın’ın şuanki serveti 20 milyar TL civarında.