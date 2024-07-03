Ünlü milyarder milli takımı yerden yere vurdu

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda milli takımımız dün akşam (Salı) Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadı’nda oynanan kritik mücadelede ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etti.

Millilerimizin golleri gollerini 1 ve 59. Dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya’nın tek golü ise 66. dakikada Gregoritsch attı.

Karşılaşmada son düdüğün çalması ile birlikte ülkede büyük bir sevinç yaşanırken ünlü iş insanı Nevzat Aydın’dan flaş bir paylaşım geldi.

Millilerimizin iyi bir performans sergilemediğini söyleyen Nevzat Aydın, “Hepimiz kurtlarımızı döktüysek, aslında ne kadar kötü bir futbol oynadığımızı ve bu skoru sadece futbol şansı ile izah edebileceğimizi konuşalım mı” ifadelerini kullandı.