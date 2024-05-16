Ünlü milyarderden Galatasaray hamlesi

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Ünlü milyarderden Galatasaray hamlesi
İpek Kıraç Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yerini aldı.

Trendyol Süper Lig’in 37. Hafta mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Arda Kardeşler’in düdk çalacağı karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Ligin bitmesine 2 hafta kalırken Fenerbahçe’nin 6 puan önünde olan Galatasaray derbiden en az 1 puan çıkarması halinde 24. Şampiyonluğunu ilan edecek.

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Şampiyonluk yarışına nokta koyması beklenen mücadelenin kapalı gişe oynanması beklenirken sürpriz bir isimde stattaki yerini alacak.

Fanatik Galatasaraylı olduğu bilinen ve Türkiye’nin en zengin insanları arasında yer alan İpek Kıraç’ın karşılaşma için RAMS Park’a gelip takımı desteklemesi bekleniyor.

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İpek Kıraç’ın daha önce de Erden Timur’a görevine devam etmesi halinde maddi manevi destek olacağının sözünü verdiği iddia edilmişti.

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