Ünlü milyarderden Galatasaray hamlesi. Serveti Ali Koç'tan fazla

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona yaklaştı.

20 MİLYON EURONUN ALTINA DÜŞÜRDÜLER

Bir süredir 26 yaşındaki Wendel için kulübü Zenit ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar 20 milyon euroluk bonservis bedeli talebin 20 milyon euronun altına düşürmeyi başardı.

Son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzayı attıracak olan Galatasaray yönetimine sürpriz bir destek geldi.

ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKTU

Galatasaray kongre üyesi ve Rusya’nın önemli iş adamlarından Bahattin Demirbilek’in transferde sarı-kırmızılılara 1.5 milyon euroluk destek verebileceğini belirtti.

BAHATTİN DEMİRBİLEK KİMDİR?

1971 yılında Ankara'da doğan Bahattin Demirbilek genç yaşta iş hayatına atıldı. 22 yaşında verdiği bir kararla Rusya’ya taşınan Demirbilek çeşitli firmalarda görev aldı. 33 yaşında kendi firması ESTA Construction’ı kuran Demirbilek dünyanın en büyük 250 inşaat şirketi arasında 159. sıraya yükseldi.

En büyük hayalini Galatasaray Başkanı olmak olarak açıklayan Demirbilek’in servetinin 8-10 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.