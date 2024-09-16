Ünlü model umut tazeledi. Yeni mesajıyla yüreklere su serpti

15 Eylül Pazar günü, ünlü İtalyan model Bianca Balti, Instagram üzerinden sağlık durumunu paylaştı. 40 yaşındaki Balti, yumurtalık kanseri teşhisi konduğunu ve bu süreçte yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, Balti’nin son hastane ziyaretine dair fotoğraflar ve videolar içeriyordu. Açıklamasına, "Geçen pazar, alt karın ağrımın evre 3C yumurtalık kanseri olduğunu öğrenmek için kendimi acil servise götürdüm," sözleriyle başladı.

Balti, yaşadığı zorlu dönemi hayranlarıyla paylaşırken, "Korku, acı ve gözyaşıyla dolu ama çoğunlukla sevgi, umut, kahkaha ve güç dolu bir hafta oldu" dedi ve bu duygularını fotoğraflarla belgeledi. "Önümde uzun bir yol var ama bunun üstesinden geleceğimi biliyorum," diye ekledi. Ayrıca, kendisinin ve sevdiklerinin, özellikle de kızlarının, desteğiyle bu mücadeleyi kazanabileceğine inandığını belirtti. "Kendim, sevdiklerim (kızlarım listenin başında) ve güce ihtiyacı olan herkes için, birazını ödünç alabilirsiniz çünkü bende çok var," dedi.

Balti, paylaşımını şöyle sonlandırdı: "Hayat devam ediyor; bir sebep verin. Kanser şimdiye kadar bana hayatın engelleri arasında güzellik bulma şansı verdi." Paylaşımında, hastanede kendisini ziyaret eden sevdiklerinin ve hastane personelinin güzel bir buketiyle özçekimlerini paylaştı. Ayrıca, IV direkleriyle farklı hastane odalarına gidip geldiği videoları da takipçileriyle paylaştı.

Bir video klipte ise ameliyat sonrası durumunu güncelledi. "Çok daha iyiyim ve öğrendiğim için çok mutluyum" dedi. Ameliyat geçirdiğini ve kemoterapi sürecine gireceğini belirtti. "Her şeye karşı büyük umutlarım var," şeklinde ekledi.

2022'nin sonlarına doğru, Balti'nin genetik testleri BRCA1 genini taşıdığını ortaya koydu. Bu genin, meme kanseri teşhisi konma olasılığını %50, yumurtalık kanseri teşhisi konma olasılığını ise %30 artırdığı öğrenildi. Bu bilgiyle, Balti Aralık 2022'de önleyici çift mastektomi ameliyatı geçirdi.

Vogue'a Mart ayında verdiği demeçte, "Henüz hasta değildim, ama bir gün hasta olma ihtimalimin çok daha yüksek olduğunu biliyordum. Ve artık bu konuda bir şeyler yapmak için özgür iradeye sahiptim," dedi. Bu sürecin en zor kısmının korku olduğunu belirtti. "Teşhisi öğrenmek, bilinmeyen, işten izin almak, vücudumun nasıl görüneceğini bilememek," şeklinde ifade etti.

Balti, eski eşi Christian Lucidi ile paylaştığı Matilde ve eşi Matthew McRae ile paylaştığı Mia'nın annesidir. 2016 yılında adliyede evlenen çift, ertesi yıl büyük bir düğün kutlaması yapmıştı.

Bu zorlu süreçte Bianca Balti'nin gösterdiği güç ve umut, hem kendi hayatında hem de takipçilerinde ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

BİANCA BALTİ KİMDİR?

Bianca Balti, 1984 doğumlu İtalyan model, dünya çapında tanınan bir güzellik ikonu ve başarılı bir kariyere sahiptir. Modellik dünyasına genç yaşta adım atan Balti, 2005 yılında ilk büyük çıkışını İtalya'nın önde gelen moda markalarından biri olan Dolce & Gabbana'nın kampanyasında yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu başarılı başlangıç, onun uluslararası arenada da tanınmasını sağladı.

Bianca Balti'nin modellik kariyeri, çarpıcı güzelliği ve zarif duruşuyla dikkat çekti. Şaşırtıcı bir şekilde, sadece 1.77 metre boyunda olmasına rağmen, moda dünyasında büyük bir etki yarattı. Ünlü dergilerden Vogue ve Harper’s Bazaar’a kadar birçok prestijli yayında yer aldı ve Chanel, Valentino gibi ünlü markalar için podyuma çıktı. Ayrıca, Victoria’s Secret'ın meleklerinden biri olarak da bilinir ve bu prestijli markanın defilelerinde yer aldı.

Başarıları sadece podyumla sınırlı kalmadı; Bianca, oyunculuk ve televizyon projelerinde de yer aldı. Kendi güzellik ürünleri koleksiyonunu piyasaya sürdü ve birçok hayır kurumuna destek verdi. Özellikle kadın hakları ve çocukların eğitimi gibi sosyal konularda aktif bir savunucu olarak tanındı.

Bianca Balti'nin hayatı, azim ve tutkunun bir örneğidir. Modellik kariyerindeki başarıları, onun dünya çapında bir moda ikonuna dönüşmesini sağladı. Hem profesyonel başarıları hem de kişisel değerleri ile ilham verici bir figür olarak moda endüstrisinde kalıcı bir iz bıraktı.